Les fans d'Assassin's Creed attendent impatiemment le 5 octobre. Ce jour-là, un certain Assassin's Creed Mirage sortira enfin sur PC, PlayStation et Xbox. Est-ce qu'il sera vraiment l'épisode du retour aux sources comme l'annonce Ubisoft depuis si longtemps ? Nous avons eu l'occasion d'y jouer et ce n'est pas tout à fait ce qu'on a ressenti, malgré ses qualités. En plus de ce gros projet, un certain Assassin's Creed Red est aussi très attendu, puisqu'il se déroulera pendant l'ère du Japon féodal, une époque très populaire auprès des fans de jeux vidéo. Le titre refait justement parler de lui et ça devrait faire plaisir aux joueurs.

Assassin's Creed Red se dévoile un peu plus

Officiellement, nous ne savons que peu de choses sur Assassin's Creed Red, à part qu'il s'agira bien d'un RPG en monde ouvert dans la lignée des derniers opus de la licence. Pour en savoir plus sur lui, il faut se tourner du côté des nombreux leaks concernant le jeu. Insider Gaming semble très bien informé de ce qui attend les joueurs dans Assassin's Creed Red et fait justement un petit rappel de tout ça. Comme Odyssey et Valhalla, le RPG proposerait deux personnages jouables : une femme shinobi et un homme samouraï d'origine africaine. Ce dernier serait basé sur Yasuke, un guerrier qui a réellement existé et qui a combattu pour le Japon au XVIe siècle. D'ailleurs, ce personnage historique au service d'Oda Nobunaga pendant l'ère Sengoku apparaît aussi dans Nioh. Logiquement, les deux personnages jouables auraient des capacités et des armes différentes, ce qui distinguerait cet opus d'Odyssey et de Valhalla.

Assassin's Creed Red reprendrait aussi quelques mécaniques de Splinter Cell, comme la possibilité de se dissimuler dans l'ombre et d'éteindre les torches pour ne pas s'exposer, ou encore de cacher les corps. En plus de ces fonctionnalités déjà évoquées, Insider Gaming révèle que le jeu proposera des environnements destructibles, comme les portes ou toute autre sorte de décors. « Les joueurs pourront casser tout ce que l'on peut espérer casser dans la vie réelle avec les outils à disposition », explique le média. Bien sûr, on ne pourra pas détruire de structures plus importantes ou de bâtiments comme dans Battlefield, Red Faction... ou Crackdown 3.

Enfin une date de sortie pour le jeu tant attendu ?

Même si Assassin's Creed Red n'a pas encore de date de sortie, Tom Henderson dévoile que le titre est entièrement jouable et que nous aurons certainement de ses nouvelles début 2024 avant une sortie en fin d'année. Une information à prendre avec des pincettes, mais il y a matière à y croire vu que ses informations sont généralement fiables. Ubisoft Quebec n'a pas lésiné sur les nouveautés pour cet opus qui promet beaucoup. Rappelons qu'en plus de ce projet, on attend aussi d'en savoir plus sur Assassin’s Creed Hexe, qui se déroulerait au XVIe siècle en Europe et Assassin's Creed Jade, le jeu mobile en Chine qui s'est montré pendant la Gamescom.