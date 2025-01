Assassin's Creed Origins fait face à un gros coup dur. En conséquence, les joueuses et joueurs sont mécontents et tiennent à le faire savoir bruyamment.

Après Assassin's Creed Syndicate, la licence a opéré un véritable tournant. Poussant la dimension RPG plus loin et repoussant ses limites en matière de monde ouvert, une nouvelle ère s'est ouverte en 2017 avec Assassin's Creed Origins. Tous les opus sortis depuis continuent de trouver leur public, mais croulent sous plusieurs critiques. Pour autant, le 7ᵉ épisode principal restait au moins réputé pour sa qualité d'écriture. Toutefois, il tend à susciter la grogne des joueuses et des joueurs depuis quelque temps...

Assassin's Creed Origins taclé à cause de Microsoft

Les problèmes d'optimisation sont monnaie courante sur PC. On en a vu des jeux dont le lancement a été une véritable catastrophe, en raison de bugs et crashs colossaux. Le dernier exemple le plus parlant est sans doute le portage de The Last of Us Part I. Toutefois, dans la plupart des cas, les soucis restent mineurs ou, du moins, sont vite corrigés. Il est donc plus rare qu'ils surgissent bien après la sortie d'un jeu.

Pourtant, c'est bien ce à quoi est aujourd'hui confronté Assassin's Creed Origins. Depuis le déploiement de la version 24H2 de Windows 11, rien ne va plus pour le jeu d'Ubisoft. Les joueuses et joueurs s'en sont vite rendu compte et le font savoir sur Steam. Ainsi, les commentaires récents ont fait tomber les évaluations globales à « moyennes » contre « très positives » auparavant.

Capture d'écran en date du 3 janvier 2025. © Gameblog

Parmi les problèmes soulevés, les utilisateurs parlent de crash et de freeze systématiques. Pour faire simple : Assassin's Creed Origins est injouable sur PC en l'état. Les joueuses et joueurs font donc connaître leur colère au travers d'un review bombing massif. Outre les bugs, ils reprochent à Steam de continuer à vendre le jeu dans ces conditions sans alerter les consommateurs.

Par ailleurs, d'autres font remarquer que tout est une question de patience. Le problème devrait prochainement être réglé. Microsoft a déjà listé les problèmes rencontrés sous la version 24H2 de Windows 11. On peut donc s'attendre à ce que de nouvelles mises à jour arrivent sous peu pour les résoudre et enfin profiter comme il se doit d'Assassin's Creed Origins et autres jeux PC concernés.