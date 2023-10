Qui n'a jamais rêvé d'être à la place des protagonistes des différents Assassin's Creed, à part peut-être ceux qui ont le vertige ? Grimper les murs avec aisance, sauter de toit en toit, faire un saut de l'aigle depuis une tour immense, bref, avoir une véritable sensation de liberté. Eh bien, dans peu de temps, un nouveau jeu proposera au joueur une immersion jamais vue encore dans un autre titre de la licence.

Plongez dans l'univers d'Assassin's Creed, littéralement

Cette nouvelle production signée Red Storm Entertainment est en vérité Assassin's Creed Nexus, un jeu VR. Il nous propose d'incarner trois assassins bien connus de la série : Ezio (AC2), Connor (AC3) et Kassandra (AC Odyssey). Il sera possible de les jouer dans trois époques distinctes, permettant ainsi de varier les environnements parcourus. Si ce projet n'est pas spécialement mystérieux, nous n'avions pas encore eu l'occasion de voir une longue présentation du gameplay. Le studio a rectifié le tir et il est revenu en détail sur les nombreuses fonctionnalités qui seront disponibles dans Assassin's Creed Nexus.

Assassin's Creed Nexus demandera au joueur de déjouer à nouveau les plans d'Abstergo. L'entreprise veut utiliser une technologie issue d'un ancien artefact dans le but de profiler les gens et les aligner sur les croyances des Templiers. Pour ce faire, il va falloir mettre son casque VR et se préparer à découvrir l'univers d'Assassin's Creed en vue subjective. Le parkour s'annonce jouissif, en particulier l'escalade qui nécessitera de mimer les mouvements. Quant aux combats et l'infiltration, ils vont sans doute satisfaire les fans. Un mouvement du poignet vers le ciel permet de faire sortir la célèbre lame secrète. Pour dégainer les autres armes, comme le tomahawk ou l'épée, il faudra faire un geste au niveau des hanches.

Il faut donc à chaque fois mimer les gestes pour se battre ou escalader, ce qui risque de donner des situations assez amusantes. Notamment lorsqu'il s'agira de faire un saut de la foi, un grand classique des Assassin's Creed. Pour rappel, des options de confort et d'accessibilité sont présentes pour limiter le malaise ou les risques de vertige. Tout ça, c'est à retrouver le 16 novembre 2023, mais uniquement sur Meta Quest 2 & 3. En effet, Assassin's Creed Nexus n'est - pour l'instant - pas prévu pour une sortie sur PS VR2. Pas de bol pour les joueurs PS5.