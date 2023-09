Assassin's Creed Mirage sortira le 5 octobre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Mais surprise, Ubisoft a un autre cadeau pour les fans de la licence.

Dernière ligne droite pour Assassin's Creed Mirage. Un épisode qui se veut être un retour aux sources de la franchise et qui délaissera donc la formule d'un open world hyper vaste rempli d'activités et de missions. De ce fait, la carte sera beaucoup plus petite et la durée réduite par rapport aux opus les plus récents. D'après le producteur Fabian Salomon, comptez environ 30 heures pour compléter l'histoire principale et tous les à-côtés. En revanche, si vous cherchez réellement une autre expérience AC, Ubisoft a ce qu'il vous faut en stock, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde.

Un nouveau jeu Assassin's Creed daté pour 2023

C'est la petite surprise du jour, l'un des 11 jeux Assassin's Creed en développement est prêt à sortir ! Et il ne ressemble à aucun autre. Pour ce nouveau titre, Ubisoft va transporter les fans de la licence dans le monde immersif de la réalité virtuelle pour s'amuser avec trois assassins déjà croisés précédemment.

Assassin's Creed Nexus VR vous laissera en effet incarner Ezio Auditore (AC2), Connor Kenway (AC3) et Kassandra (AC Odyssey). Votre mission : déjouer les plans d'Abstergo qui veut utiliser une technologie, issue d'un ancien artefact, pour profiler les gens et les aligner sur les croyances des Templiers. « Abstergo Industries a trouvé un moyen de récupérer de puissants artéfacts jusqu'ici perdus et capables de manipuler les croyances d'autrui. Afin de contrecarrer leurs plans, vous découvrirez de toutes nouvelles histoires et accomplirez des missions inédites dans la peau d'Assassins légendaires » (via Ubisoft).

Le périple Assassin's Creed Nexus VR retracera différentes époques associées aux trois personnages. Le 15e siècle pour Ezio, le 18e pour Connor et 404 av. J.-C pour Kassandra. Si l'on s'en tient aux rumeurs, le jeu devrait avoir 16 missions réparties entre les protagonistes. Un déroulement plus balisé, mais qui ne fera pas l'impasse sur les caractéristiques de la saga. Les fans pourront donc réaliser des sauts de foi, traverser les cartes grâce au parkour, se mêler à la foule pour un peu d'infiltration, distraire les ennemis avec le lancer d'objets. Assassin's Creed Nexus VR débarque le 16 novembre 2023 sur Meta Quest 2, MQ3 et MQ Pro.

Un gameplay VR

La nouveauté de cet Assassin's Creed Nexus VR, c'est qu'il adoptera une vue subjective pour une meilleure immersion. Un moyen également de mieux ressentir les combats qui reposeront toujours sur la parade, la contre-attaque et le blocage de coups. Les armes de la saga telles que la lame secrète, les épées, le tomahawk ou les arcs et bien d'autres seront de la partie. Sur le site officiel du jeu, Ubisoft explique aussi que les passants et ennemis réagiront à vos faits et gestes, et que les cinématiques seront « immersives ».

Vous avez peur d'avoir la nausée au premier saut de foi ? Des options de confort comme la téléportation, le vignettage pour réduire la vision périphérique et limiter le motion sickness, seront disponibles. Malgré cette volonté d'être accessible, Assassin's Creed Nexus VR n'oubliera pas d'exploiter la réalité virtuelle. Ainsi, il faudra effectuer un mouvement de poignet pour sortir sa lame secrète, saisir son épée logée sur une hanche et évidemment mimer les actions pour se battre.