Lors d'une récente session AMA (Ask Me Anything) sur Reddit, les principaux développeurs du jeu Assassin's Creed Mirage, Stéphane Boudon et Jean-Luc Sala, ont partagé des éclairages sur les orientations futures de leur équipe. De bonnes nouvelles en perspective ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ce qui est certain c'est que l'on peut en apprendre plus sur l'avenir du jeu.

Assassin's Creed Mirage donne des nouvelles sur l'avenir

En effet, Stéphane Boudon, directeur créatif, et Jean-Luc Sala, directeur artistique, bien que répondant à un nombre limité de questions, malgré un flot important d'interrogations de la communauté, ont offert des réponses qui ont permis de lever le voile sur plusieurs aspects de leur travail.

Les deux responsables ont affirmé avoir conçu Assassin's Creed Mirage comme un jeu autonome. Sans plans actuels pour des contenus téléchargeables. Cependant, Boudon a mentionné que des idées étaient en réflexion pour prolonger l'histoire de Basim, le protagoniste du jeu. Bien qu'il semble peu probable que Basim soit à nouveau au cœur d'un jeu dédié, ça reste une excellente nouvelle. Ces commentaires suggèrent qu'il pourrait réapparaître dans de futurs titres de la franchise. De plus, il a été indiqué que l'épée de Basim, provenant de Valhalla, serait disponible ultérieurement sur Ubisoft Connect.

En fait, au-delà des aventures de Basim, les développeurs ont exprimé leur désir de continuer à explorer de nouveaux horizons. Et de bénéficier d'une plus grande liberté créative. Ce qui pourrait signifier la création de nouveaux personnages pour enrichir l'univers d'Assassin's Creed.

De nouveaux modes ?

La session AMA a également révélé que de nouveaux contenus pour le mode Photo et des idées permettant aux joueurs de créer et partager leurs propres défis et contrats étaient envisagés, possiblement pour de futurs jeux de la série, notamment développés par Ubisoft Bordeaux. En février dernier, le mode Permadeath a été ajouté à Assassin's Creed Mirage. Témoignant de l'engagement continu des développeurs à offrir des expériences renouvelées aux joueurs.

En somme, alors que le futur précis de la série reste en partie non défini, les pistes évoquées par Boudon et Sala montrent une volonté claire de continuer à innover au sein de l'univers Assassin's Creed. Tout en restant attentifs aux attentes des fans.