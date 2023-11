Assassin's Creed Mirage est sorti en octobre, et il fut accueilli plutôt chaleureusement. Vendu comme un retour aux sources, il relevait finalement plus de l'hommage à ses aînés qu'autre chose. L'aventure était malgré tout plaisante, et l'intention des développeurs a su trouver écho auprès de nombreux joueurs. Et maintenant, que va faire Ubisoft ? La logique voudrait qu'il concentre tous ses efforts sur le suivi du jeu. Pourtant, son esprit semble plutôt tourné vers la suite de la franchise.

Les développeurs d'Assassin's Creed passent à la suite

En temps normal, ce sont les branches Montréal et Québec qui s'occupent de chapeauter les différents opus de la licence. De son côté, Ubisoft Bordeaux a d'abord eu l'opportunité de développer le premier DLC de Valhalla, « La Colère des Druides ». Ensuite, le studio a pu se charger d'Assassin's Creed Mirage, et visiblement, il va également mettre en chantier le prochain jeu. Comment on le sait ? Grâce à un recrutement qui n'a laissé aucune place au doute.

En effet, sur X (anciennement Twitter), Rik Godwin a annoncé sa venue dans l'équipe d'Ubi Bordeaux en tant que Lead Writer (scénariste), et ça n'a pas manqué de retenir l'attention des joueurs : « je suis tellement ravi d’annoncer que je suis maintenant Lead Writer chez Ubisoft Bordeaux pour la franchise Assassin’s Creed ! ». Bon, que la firme planche sur un nouvel AC, ça n'a rien de surprenant. Néanmoins, ça confirme à nouveau qu'il n'y aura pas de DLC ou de contenu post-lancement pour Mirage, comme on nous l'avait déjà expliqué.

La licence n'est pas prête de mourir

Sans surprise, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter concernant ce nouveau projet. Le chantier doit être à peine démarré, et Ubisoft Bordeaux se consacre sûrement encore à Mirage et son suivi. Le studio va-t-il de nouveau être le développeur principal d'un prochain épisode ou assistera-t-il ses camarades qui confectionnent l'avenir de la licence. Autre hypothèse, Ubisoft Bordeaux pourrait tout aussi bien déjà se pencher sur des contenus additionnels des titres à venir. Tout est possible.

En tout cas, des futurs Assassin's Creed, il y a l'air d'en avoir des tonnes. On exagère un peu, mais selon la rumeur, pas moins de onze projets seraient en préparation. Tous ne seraient pas au même stade de développement, mais ça vous donne une idée de l'avenir radieux (ou pas) qui s'annonce pour la franchise. Le prochain opus qui devrait sortir, c'est Assassin's Creed Red, celui qui va enfin emmener les fans au Japon féodal. La plupart des éléments qu'on possède sur lui nous viennent de rumeurs et de leaks plus ou moins fiables.

Par exemple, on nous a parlé d'une carte potentiellement plus grande que celle de Valhalla, mais plus petite que celle d'Odyssey. Il y aurait aussi un grappin manuel qui fonctionnerait comme celui de Sekiro, en un peu moins guidé, et d'une barre de posture. En bref, AC Red semble être bien différent de ses prédécesseurs, avec un accent mis sur l'infiltration grâce à des mécaniques inédites. On devrait notamment pouvoir se cacher dans l'ombre et éteindre des torches pour créer des cachettes. Mais le leak le plus fiable concerne les protagonistes qu'on va incarner. Tom Henderson, un insider très fiable, a affirmé que l’action-RPG en monde ouvert proposera d’incarner deux personnages jouables. L'un d'entre eux, Yasuke, est un samouraï africain ayant réellement existé. On attend maintenant une déclaration officielle.