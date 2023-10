Assassin’s Creed Mirage est disponible depuis une semaine maintenant. Le DLC finalement transformé en spin-off de recentrer la licence sur ses fondamentaux le temps d’un jeu. Si le cœur y est, le titre pêche à nos yeux sur son exécution. Un vibrant hommage qui ne manque pas de partager aussi bien les critiques que la communauté. Le succès semble néanmoins avoir été au rendez-vous. Ubisoft fait un petit point chiffres une semaine après le lancement du jeu.

Premier bilan pour Assassin's Creed Mirage

Cela fait déjà sept jours que les joueurs ont pris un aller simple direction Bagdad avec Assassin’s Creed Mirage. Un titre qui se veut dans la veine des premiers épisodes en s’éloignant des mécaniques RPG des derniers opus, pour se focaliser sur les éléments fondateurs de la licence. Un pari à moitié réussi, mais qui n’a pas manqué de faire son petit effet auprès des joueuses et des joueurs les plus nostalgiques. Sans avancer de chiffres précis, Ubisoft annonce qu’AC Mirage vient déjà de briser un record. Il est le meilleur lancement sur les consoles nouvelles générations en termes d’unités vendues. Le jeu peut même se targuer d’avoir un nombre de joueurs proche de celui d’Assassin’s Creed Origins et Odyssey. « Nous sommes vraiment touchés par cet accueil positif », explique l’éditeur dans son communiqué de presse.

Si l’éditeur français se montre plus que vague quant à ces données, quand il ne manque pas de s’en targuer à d’autres moments, il est plus limpide quant aux accomplissements de sa communauté. Les joueurs d’Assassin’s Creed Mirage ont ainsi passé collectivement 479 années à faire du parkour sur les toits de Bagdad, pour ensuite faire 60 millions de sauts de la foi avant de s’arrêter caresser plus de 1,2 million de chats. Rien que ça ! C’est justement les joueurs qu’Ubisoft remercie. « Merci à VOUS de nous avoir rejoint dans ce voyage incroyable honorant, célébrant et construit autour de 15 ans d’héritage de la série Assassin’s Creed. Nous n’aurions pas pu être plus heureux de la réception de notre expérience basée sur le retour aux sources », ajoute l’éditeur.

Un retour aux sources temporaire

Pour un véritable jeu à part entière dans la veine des anciens épisodes, il faudra cependant patienter. Le prochain épisode en date reprendra le modèle instauré par AC Origins. Vu le contexte historique particulièrement réclamé, ça devrait être un carton assuré. Assassin’s Creed Red plongera en effet les joueurs en plein cœur du Japon féodal. Les joueurs devraient pouvoir y incarner deux personnages distincts, un ninja et un shinobi, qui progresseront dans un monde ouvert agrémenté de tout un tas de mécaniques RPG. Certains bruits de couloir laissent cependant entendre qu’il pourrait être l’un des derniers jeux avec cette formule. Un jeu comme Assassin’s Creed Mirage avec encore plus de budget ? On dit oui.