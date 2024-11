Assassin’s Creed Shadows sera au cœur de toutes les attentions ces prochains mois. Face à la déception commerciale de Star Wars Outlaws, Ubisoft s'accorde plus de temps pour parfaire son épisode au Japon. Ce sera clairement le jeu de tous les espoirs, lui qui devra donner l’impulsion pour remettre l’éditeur français sur la bonne voie. Les équipes de Montréal sont aux fourneaux, mais d’ici là Ubisoft continuera d’assurer le suivi de ses autres jeux. Il profite justement de l’arrivée de la PS5 Pro pour déployer une nouvelle mise à jour d’Assassin’s Creed Mirage.

Le patch PS5 d'Assassin's Creed Mirage est là

Les patchs s’enchaînent et ce n’est que le début. La PS5 Pro désormais de sortie, des jeux par dizaine y vont de leurs petites mises à jour permettant à leurs jeux de s’optimiser pour qu’ils profitent pleinement des nouveautés techniques de la console. Pas plus tard qu’hier, Baldur’s Gate 3 affinait ses différents modes (Qualité et Fluidité), quand FF7 Rebirth s’impose déjà comme la vitrine technique de la machine mid-gen. Comme promis, Ubisoft entre lui aussi dans la danse en déployant son patch PS5 Pro pour Assassin’s Creed Mirage. Le dernier épisode en date tirera en outre parti du PSSR, la technologie d’upscaling maison de Sony, pour offrir des graphismes en 4K plus fidèles, couplés aux sacro-saints 60 FPS.

Ubisoft Bordeaux a semble-t-il aussi mis un accent tout particulier sur la distance d’affichage, les reflets et ombres. Voici en détail les nouveautés d'Asassin's Creed Mirage réservées à ceux qui ont pu mettre la main sur la PS5 Pro :

4K 60 fps grâce au PSRR et son algorithme d'échantillonnage, offrant des détails en 4K plus fidèles à 60 fps

Le Mode Qualité est maintenant par défaut à 60 fps, contre 30 fps pour la version PS5 classique.

Amélioration générale des graphismes d'Assassin's Creed Mirage, avec une meilleure fidélité des ombres et reflets, des textures à plus haute résolution et et une amélioration générale de la distance d’affichage (qualité, détails).

Il faudra cependant attendre les premiers comparatifs pour voir ce que ce patch PS5 Pro d’Assassin’s Creed Mirage a réellement dans le ventre. Ubisoft s’est pour le moment contenté de partager une brève vidéo… sur Twitter.

Source : Ubisoft