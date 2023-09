Dans quelques jours, nous allons pouvoir accueillir Assassin's Creed Mirage, le nouvel opus de la franchise culte. Un retour aux sources qui souhaite faire revenir les fans de la première heure. Beaucoup de joueurs sont donc aux anges, mais c'est vraiment les détenteurs d'un PC qui vont pouvoir sortir le champagne. En effet, Ubisoft a apporté des précisions supplémentaires concernant cette plateforme, et ça va sûrement faire des heureux.

Assassin's Creed Mirage n'est pas gourmand

Lorsqu'on possède un PC, l'une des craintes qu'on peut avoir, c'est de savoir si le jeu auquel on va jouer est bien optimisé et surtout, si notre config est capable d'encaisser le jeu. Beaucoup de grosses sorties récentes nous ont montré que ce n'était pas toujours quelque chose d'évident. Il y a peu, Assassin's Creed Mirage a dévoilé les configurations PC qu'il faudra avoir si on souhaite le faire tourner correctement. Le constat était clair : le titre ne va pas être très gourmand. Il semble avoir été pensé pour fonctionner sur un large éventail de machines. Mais bien qu'il ne demande pas un monstre pour fonctionner confortablement, beaucoup de joueurs se sont plaints de l'absence de prise en charge du DLSS et du FSR, deux technologies qui permettent d'améliorer significativement les performances tout en préservant la qualité d'image. Dans certains cas, cela permet même aux joueurs de pousser un peu les options et de profiter d'un jeu plus beau, ou de jouer avec du ray tracing par exemple. Ubisoft n'avait pas encore fait mention de ces deux technologies, jusqu'à maintenant.

Le studio a finalement confirmé qu'Assassin's Creed Mirage bénéficiera bien du DLSS et du FSR dès sa sortie. Une nouvelle qui va certainement faire plaisir aux PCistes à la recherche de performances et d'une expérience de jeu optimale. Voilà qui est très rassurant.

Un retour aux sources assumé

Comme nous l'avons déjà expliqué, Assassin's Creed Mirage compte revenir à une formule plus classique. Il n'est pas question de proposer des cartes immenses qui demandent des dizaines d'heures pour être explorée. Nous avons maintenant un terrain de jeu plus petit, plus intimiste, celui de Bagdad. L'immersion est ainsi renforcée et Ubisoft a le désir de faire les choses bien. Pour ce faire, la firme a fait appel à des spécialistes de la culture arabo-persique. Si la partie histoire et univers ne soulève pas d'inquiétudes, lors de notre preview, la partie infiltration nous a un peu moins emballés. Vous pourrez découvrir cela le 5 octobre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.