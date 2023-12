Depuis sa sortie, Assassin's Creed Mirage a droit à un beau suivi de la part d'Ubisoft. Le studio prend soin du jeu, et il est à l'écoute de la communauté. Cette dernière s'est notamment plainte de l'absence d'une fonctionnalité bien utile. La firme a donc officiellement rectifié le tir avec un ajout qui se faisait désirer par de nombreux joueurs. Mais ce n'est pas tout.

Assassin's Creed Mirage accueille le New Game Plus

Comme on nous l'avait dit il y a quelques jours, le New Game Plus est arrivé dans le jeu. Il fait partie de la mise à jour gratuite 1.06, et il y a même une petite surprise au rendez-vous. Déjà, pour mémoire, il permet de relancer une partie en conservant la progression de son personnage (compétences, objets etc.). Au passage, ça augmente souvent la difficulté. Ici, il va également vous octroyer une tenue spéciale dès le lancement du NG + : celle de Bayek dans Assassin's Creed Origins. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a trois couleurs différentes pour la tenue à obtenir tout au long de votre nouvelle partie.

C'est un ajout qui était clairement attendu au tournant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autres dans le patch 1.06 ? D'une manière générale, on a surtout affaire à des correctifs. Beaucoup de correctifs. Ils concernent aussi bien le gameplay que les graphismes ou l'audio. Sur PC, il pèse environ 5GB, 2GB sur PS5, 4,76GB sur Xbox Series et 3GB sur PS4 et Xbox One. Ceci dit, il y a tout de même une autre nouveauté qui mérite le coup d'œil, et qui devrait rendre la progression dans Assassin's Creed Mirage plus agréable.

En effet, le parkour a été l'objet de quelques retouches qui ne sont pas bien méchantes. Par contre, elles vont plaire aux détenteurs du jeu. Pour cause, Basim peut maintenant atteindre des hauteurs plus rapidement, et parcourir de plus grandes distances. Voilà qui devrait satisfaire celles et ceux qui n'étaient pas nécessairement convaincus par le parkour dans Assassin's Creed Mirage.

Notes de patch de la version 1.06

Voici une partie de la liste des changements apportés par la version 1.06 d'Assassin's Creed Mirage. Si vous voulez la version complète, vous pouvez la retrouver sur le site officiel du titre.

Correction d'un problème avec le butin du pickpocket qui ne pouvait pas être récupéré correctement après avoir éliminé une cible.

Amélioration apportées à l'Assassinat en Chaîne.

Le dernier emplacement connu de Basim s’affiche désormais correctement après avoir modifié la valeur de l’option de proximité de l’ennemi.

Correction de plusieurs cas où le level design bloquait les phases de parkour.

Suppression d’un problème où le joueur pouvait tomber en effectuant un saut à la perche.

Correction de la fonctionnalité « Suivre la route vers l’objectif de quête » qui ne fonctionnait pas sur les contrats mondiaux.

Graphismes, UI et animations

Nombreuses améliorations graphiques, environnementales ou VFX.

Correction d’un problème où les musiciens jouaient sans arrêt après avoir été payés avec une faveur de faction.

Nombreuses corrections et améliorations apportées aux animations des personnages.

Correction du scintillement du brouillard volumétrique sur l'écran de chargement.

Correction d’un problème où les mercenaires quittaient leur position pour suivre un garde pour enquêter sur un corps à proximité.

Les orbes du Codex resteront désormais visibles après avoir été collectées.

Correction apportée au succès « Poster Boy ».

Correction des problèmes de collision.

La fenêtre de découverte de territoire apparaît maintenant sans délai.

Correction des problèmes de navigation et d’interaction des PNJ.

Correction de la corruption des vêtements sur les PNJ.

Les bancs qui ne sont pas utilisables ne seront plus mis en évidence.

Correction d’un problème d’écran noir après avoir sauté les crédits de jeu.

Correction d’un problème avec le mode Fenêtre où lorsque vous cliquez sur la barre supérieure de l’image, la fenêtre de jeu est déplacée.

Des améliorations ont été apportées à l’interface utilisateur de la carte de contrat.

Améliorations apportées au tableau d’enquête. L’icône s’adapte désormais à la description tout en utilisant le mode daltonien.

Correction de l’animation de nage indésirable lors de la collision avec les murs.

Audio d'Assassin's Creed Mirage

La musique continue maintenant à jouer tout en lisant les détails du codex.

Diverses corrections et améliorations audio.

« Un nouveau départ » : Correction du volume de la voix d’un novice.

Stabilité

Amélioration de la stabilité.

Correction de certains mouvements de caméra.

Divers