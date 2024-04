Une nouvelle mise à jour 1.08 d'Assassin's Creed Mirage débarque dès aujourd'hui sur consoles et PC. Une update qui contient des améliorations pour la manette PS5 DualSense, les sauvegardes...

Lors de la dernière update 1.07, Assassin's Creed Mirage a ajouté la fonctionnalité Permadeath connue sous le nom de « Synchronisation complète » dans le jeu. Et comme à chaque déploiement de nouveauté, tout n'a pas été totalement fluide. Des bugs et autres soucis sont apparus assez rapidement, mais les développeurs ont travaillé sur un patch qui sera disponible ce mardi 9 avril 2024 à 14h00 (heure française) sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ainsi que PC. Il comporte donc différents correctifs pour le mode Permadeath, mais pas que.

Assassin's Creed Mirage passe en version 1.08

À partir de 14h00, Assassin's Creed Mirage va être mis à jour en version 1.08 sur toutes les plateformes. Toutes partageront la plupart des améliorations de cette update, mais en revanche, le poids sera différent d'une machine à l'autre. Pour éviter d'être pris au dépourvu en relançant le jeu après le travail, voici la taille de la mise à jour sur les consoles PlayStation, Xbox ou sur PC :

PS5 : 1,89 Go

PS4 : 5,31 Go

Xbox Series X|S : 4,55 Go

Xbox One : 3,15 Go

PC : 3,34 Go

Notes de patch 1.08 PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One & PC

Que contient le patch 1.08 d'Assassin's Creed Mirage ? Tous un tas de correctifs d'ordre général, des améliorations pour le mode « Synchronisation complète » ainsi que divers autres changements.

Général De nombreuses améliorations de la stabilité La manette PS5 DualSense Edge est maintenant correctement détectée sur PC Les sauvegardes apparaissent désormais bien dans le menu lorsque la Synchronisation complète est activée Correction d'un problème où l'équipement d'amélioration pour la Lame légère bloquait le réticule de visée lors de la visée et de la charge d'un couteau de lancer

Synchronisation complète Résolution d'un problème où le nombre total de morts n'était pas affiché correctement à la fin d'une partie en synchronisation complète Correction d'un souci où le pop-up de célébration de fin se chevauchait avec le bouton de reprise du jeu Amélioration pour empêcher les joueurs d'active le mode Défi de synchronisation complète sans le savoir Inversion des boutons activé et désactivé dans les menus en démarrant une nouvelle partie Clarification de la description du mode lorsque l'on passe sur les boutons Synchronisation complète activée et Synchronisation complète désactivée

Divers (Spoilers) Le Rat de bibliothèque : lors d'une partie New Game Plus, le suivi des livres perdus affiche le nombre correct d'ouvrages collectés lorsque les 7 livres ont été trouvés lors d'une précédente run Labeur et impôt : correction d'un problème pour lequel Al Anga entrait dans une position en T, après avoir été touché par une fléchette de berserker Obtenir un parchemin (événement mondial après « Suivez Al-Mahani ») : résolution d'un souci où deux des parchemins n'étaient pas surlignés en orange lors de l'utilisation de la Vision d'aigle Les noms des teintures de costumes sont maintenant correctement alignés, dans le menu Inventaire, lorsque l'on joue en arabe