Assassin's Creed Mirage vient tout juste de sortie des fours d'Ubisoft, et il a déjà reçu une nouvelle mise à jour. La 1.0.4 fait suite à l'update 1.0.3 qui s'est chargée de régler des problèmes liés à l'audio et à l'interface utilisateur. Ce nouveau patch n'est pas bien lourd, mais voilà, la communauté est divisée à son propos. De plus, une fonctionnalité très demandée se fait toujours désirer, ce qui n'aide pas à calmer les ardeurs des joueurs.

Assassin's Creed Mirage accueille sa version 1.0.4.

La nouvelle update d'AC Mirage pèse 3.5Go et elle est un peu particulière. En effet, elle n'apporte visiblement qu'un seul et unique correctif au jeu. Il s'attaque à un bug qui empêchait les cinématiques de se jouer correctement. De plus, ce petit pépin n'a pas l'air d'impacter les joueurs PC, puisque la version 1.0.4 d'Asassin's Creed Mirage est uniquement disponible sur consoles. Le nom du patch semble pourtant visible sur la version PC, mais en cliquant dessus, on est simplement renvoyé à la notes de patch 1.0.2.

Sur le papier, il n'y a rien de bien étonnant ou de grave. Néanmoins, des joueurs se sont réunis sur Reddit pour parler de cette mise à jour. Certains d'entre eux avancent qu'elle a amélioré les performances d'Assassin's Creed Mirage sur consoles. Malheureusement, ce n'est pas un consensus. D'autres détenteurs du jeu affirment qu'il a maintenant du mal à tourner en mode Performance. Le framerate ne serait plus stable et il y aurait du tearing sur l'écran. Il faudrait aller jusqu'à redémarrer la console pour régler ça. À noter que ces problèmes techniques ont été rapportés par des joueurs PS5. Ce patch divise donc la communauté, mais pas seulement pour cette raison.

Un problème persistant qui dérange

Il y a environ une semaine, bon nombre de fans se plaignaient d'un paramètre graphique : l'aberration chromatique. Pour mémoire, cette option provoque une distorsion des couleurs qui ajoute un contour coloré superflu sur le bord des objets. Celui-ci est donc activé par défaut pour renforcer l'immersion dans le monde d'Assassin's Creed Mirage, mais on ne peut pas le désactiver. Malheureusement, certaines personnes trouvent cette option vraiment gênante.

L'aberration chromatique est jugée trop violente par une grosse quantité de joueurs. Ils s'en sont donc remis à Ubisoft pour laisser le choix de la désactiver ou non. Suite à ces plaintes, un utilisateur a remarqué que sur le Discord du studio, une fonctionnalité supplémentaire était en train d'être mise sur pied. Elle concernait cette fameuse option graphique. Les fans s'attendaient alors à ce que ce soit implanté avec la mise à jour 1.0.4 pour Assassin's Creed Mirage. Cependant, il va falloir repasser plus tard, puisque ce n'est pas encore le cas.