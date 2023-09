Comme pour toute sortie de jeu AAA, la configuration PC nécessaire pour jouer peut en faire frémir plus d'un. Mais dans le cas d'Assassin's Creed Mirage, Ubisoft se veut rassurant auprès de la communauté. Son jeu sera accessible à un large éventail de configurations PC. Voici tout ce que vous devez savoir sur les spécifications nécessaires pour profiter de ce titre tant attendu.

Assassin's Creed Mirage, accessible pour tous ?

Qu'il s'agisse d'un PC moyen ou d'un PC haut de gamme, tous les joueurs pourront profiter de ce nouvel opus sans craindre trop de problèmes, contrairement aux exigences de ressources de certains titres concurrents, comme Cyberpunk 2077 ou encore Hogwarts Legacy. Ubisoft a donc judicieusement prévu une gamme de configurations pour répondre à divers besoins, allant du minimal à l'ultra. Le point d'entrée pour faire tourner le jeu est une simple carte GTX 1060 de 6 Go. Rien de bien insurmontable pour la majorité des joueurs, à en croire les diverses statistiques Steam (pour ne citer qu'elles).

Configuration Minimale (1080p à 30 FPS et paramètres graphiques bas)

Processeur : Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1600

Carte Graphique : Intel Arc A380 6 Go ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 570 4 Go

RAM : 8 Go

OS : Windows 10 ou 11

Espace disque : 40 Go de SSD

Configuration Recommandée (1080p à 60 FPS et paramètres graphiques élevés)

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

Carte Graphique : Intel Arc A750 8 Go ou NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go ou AMD Radeon RX 5600 XT 6 Go

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 ou 11

Espace disque : 40 Go de SSD

Configuration Enthusiast (1440p à 60 FPS et paramètres graphiques élevés)

Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X

Carte Graphique : Intel Arc A770 8 Go ou NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go ou AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 ou 11

Espace disque : 40 Go de SSD

Configuration Ultra (4K à 60 FPS et paramètres graphiques ultra élevés)

Processeur : Intel Core i5-11600K ou AMD Ryzen 5 5600X

Carte Graphique : NVIDIA GeForce 3080 10 Go ou AMD Radeon RX 6900 XT 16 Go

RAM : 16 Go

OS : Windows 10 ou 11

Espace disque : 40 Go de SSD

Une version PC exemplaire ?

Pour vous faire saliver une ultime fois, Ubisoft a dévoilé dans la foulée une bande-annonce exclusive pour les PC. Elle est visible ci-dessous et elle suscite clairement l'envie. Elle permet de mettre en avant l'optimisation sur les processeurs Intel et les cartes graphiques ARC du constructeur. Pas de panique toutefois si vous possédez du matériel AMD ou Nvidia, il s'agit principalement d'un partenariat marketing et, comme vous pouvez le voir ci-dessus, tout est conçu pour fonctionner également sur des CPU AMD et des GPU AMD/Nvidia. Dans l'ensemble, c'est très rassurant. Notez la GTX 1660 Ti pour la configuration recommandée.

Le jeu semble très beau. Reste maintenant à savoir, outre les configurations, ce que cela vaut dans les faits. Aura-t-on le droit à une optimisation aux petits oignons ? Il faut bien admettre que généralement, Ubisoft soigne particulièrement cet aspect pour sa franchise AC, et Assassin's Creed Mirage ne devrait pas, espérons-le, déroger à la règle. Pour mémoire, le tout est prévu pour le 5 octobre 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series. Il est même prévu sur iOS en 2024.