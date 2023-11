Assassin's Creed Mirage a eu droit à une belle quantité de patchs depuis sa sortie. Ubisoft prend bien soin de peaufiner l'expérience, et il reste attentif aux retours des fans. Ces derniers avaient justement quelques plaintes à faire à propos du jeu. A l'instar de bien d'autres titres, ce nouvel opus contient un certain nombre de bugs qui attendent d'être corrigés. Le studio a donc pris les choses en main, et a déployé une mise à jour inédite venant tacler ces problèmes techniques, mais pas que.

Le fameux « retour aux sources » a besoin d'être affiné, et l'update 1.0.5 est là pour s'en charger. Beaucoup d'ajustements sont à prévoir, et ils concernent pas mal d'aspects du jeu. La priorité est notamment donnée aux bugs qui peuvent coincer un joueur, l'obligeant à redémarrer Assassin's Creed Mirage pour pouvoir continuer. Ensuite, nous pouvons constater des correctifs apportés aux visuels, que ce soit du côté de l'interface utilisateur ou des animations. Globalement, c'est un beau patch qui va améliorer la stabilité sur toutes les plateformes. Mais il va surtout amener un ajout très attendu par les fans : la désactivation de l'aberration chromatique.

Ce paramètre en a dérangé plus d'un. C'est une option qui provoque une distorsion des couleurs, ajoutant un contour coloré superflu sur le bord des objets. La particularité ici, c'est que Assassin's Creed Mirage activait par défaut cette fonctionnalité, et ne permettait pas de la désactiver. Les joueurs ont rapidement demandé à ce qu'une option soit mise en place pour pouvoir choisir de l'activer ou non. Heureusement, Ubisoft avait promis de rectifier le tir avec le prochain patch. Et effectivement, la firme n'a pas dit de mensonges. L'aberration chromatique est maintenant désactivée par défaut. Cela devrait soulager une partie de la communauté.

Notes de patch de la version 1.0.5

Voici la liste complète des changements apportés par ce nouveau patch 1.05 pour Assassin's Creed Mirage :

Ajout d’une option pour activer/désactiver l’aberration chromatique.

Tout en portant la tenue de démon de feu, les joueurs ne recevaient pas le nombre correct d’éclats après avoir assassiné un chasseur ISU.

Basim a maintenant une chance égale de jouer l’une de ses animations de démontage pendant les exécutions de face.

Correction de problèmes avec les récompenses en magasin.

La hitbox des Fire Eater accepte désormais le fait de tuer en un coup avec le couteau lors de la rupture du pot d’huile sur leur dos.

Quêtes d'Assassin's Creed Mirage

« Parler à Ali » – Ali n’est plus coincé.

« Suivez la piste enflammée » – Suppression des bloqueurs de l’objectif d’enquête.

« L’appel de Nehal » – Le joueur peut désormais accéder à l’indice final.

Graphismes, UI et animations

De nombreuses améliorations visuelles sur l’environnement, les VFX et les armes.

Correction de plusieurs problèmes de navigation, d’animation et d’interaction avec les PNJ.

Correction de la corruption des vêtements sur les PNJ.

Divers correctifs d’animation, y compris des mouvements de jambes non naturels pour Basim.

Correction d’un pop FOV après une cinématique lorsque les paramètres FOV ont été modifiés par le joueur.

Correction du rendu des PNJ à courte distance.

Affichage de la page du magasin amélioré.

Les notifications de récompense apparaissent correctement lors de l’ouverture des coffres moyens.

L’icône clé et l’objectif de quête restent désormais au-dessus de la tête des PNJ en Vision d'Aigle.

La surbrillance des PNJ dure moins longtemps en Vision d'Aigle.

Les cinématiques devraient désormais fonctionner correctement après le générique.

Audio

Option ajoutée pour activer/désactiver la musique de fond pendant l’appel à la prière.

Correction des effets sonores des animaux.

Stabilité

Plusieurs améliorations de stabilité.

Divers

Correction du suivi du temps pour les heures jouées sur PS5.

Les succès hors ligne sont désormais transmis au propriétaire.

Correction d’un problème avec le mappage des boutons PS5 japonais.

L’option de taux de rafraîchissement dans les paramètres affiche désormais la valeur correcte.

Les améliorations Maître Assassin 1 et 2 sont désormais affichés dans la boutique en jeu.

Mise à jour des crédits du jeu.

Lors du chargement dans le jeu, la musique du menu principal ne bouclera plus à l’infini et fera une transition en douceur.

Attention aux spoilers pour Assassin's Creed Mirage