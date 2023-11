Assassin's Creed Mirage restera un bel hommage à la licence culte d'Ubisoft, même si le jeu n'a pas tenu toutes ses promesses et qu'il se traîne des soucis embarrassants. Mais lors de sa sortie, ce nouvel épisode qui fait office « retour aux sources » a aussi oublié une fonctionnalité majeure et pourtant très populaire. Pas de panique, l'éditeur a pris en compte toutes les remarques et le problème sera résolu très prochainement.

Cette fonctionnalité débarque enfin dans Assassin's Creed Mirage

Dans un souci de tenir les délais et de peaufiner leurs jeux, ils arrivent que les studios fassent l'impasse sur certaines fonctionnalités pour le lancement. Par exemple, il n'est pas rare que le mode photo, qui permet de prendre des clichés in-game et de les retoucher, n'arrive qu'après la sortie. Ce n'est pas le cas pour Assassin's Creed Mirage, mais le jeu a bien été amputé d'une option pourtant très appréciée : le New Game Plus. Un mode qui offre aux joueurs la possibilité de relancer une partie, dans une difficulté plus élevée bien souvent, mais en gardant la progression de leur personnage (compétences, objets etc.).

Un mode absent donc d'Assassin's Creed Mirage, mais plus pour longtemps. Ubisoft a en effet annoncé qu'un patch gratuit serait déployé en décembre pour ajouter le New Game + dans le jeu. Mais pas seulement. La Permadeath débarque aussi dans la mise à jour du mois prochain.

« Nous vous avons entendu : le mode New Game + pour Assassin's Creed Mirage sera disponible dans une mise à jour gratuite, en décembre. Et pour les Assassins experts, le NG+ sera accompagné d'un mode Permadeath optionnel dans toutes les difficultés ! Plus de détails prochainement ». Le terme Permadeath, ou mort permanente, parle de lui-même : c'est un game over définitif. Si vous trépassez, il faudra recommencer une partie complète. Un défi qui sera proposé dans toutes les difficultés.

Crédits : Ubisoft.

AC Mirage n'agresse plus les yeux des joueurs

La mise à jour gratuite d'Assassin's Creed Mirage avec le New Game Plus et la Permadeath sera déployée en décembre, sans plus de précision pour l'instant. Récemment, Ubisoft a publié un patch 1.05 avec un changement aussi très attendu. Il est désormais possible de désactiver l'aberration chromatique. D'autres changements avaient été apportés comme :

Tout en portant la tenue de démon de feu, les joueurs ne recevaient pas le nombre correct d’éclats après avoir assassiné un chasseur ISU

Basim a maintenant une chance égale de jouer l’une de ses animations de démontage pendant les exécutions de face.

Correction de problèmes avec les récompenses en magasin

La hitbox des Fire Eater accepte désormais le fait de tuer en un coup avec le couteau lors de la rupture du pot d’huile sur leur dos

Dans cette mise à jour 1.05, Assassin's Creed Mirage a également remédié à des problèmes au niveau des quêtes, de l'animation, l'interface utilisateur, l'audio, la stabilité et d'autres bugs divers.