Assassin's Creed Mirage, le fameux « retour aux sources », n'est pas prêt de passer l'arme à gauche. Des surprises, il en a encore en réserve, comme il le montre à travers ses différents patchs. Toutefois, le jeu a visiblement fait un oubli plutôt important, et il a été souligné par de nombreuses personnes. Ubisoft a donc rectifié le tir en annonçant l'arrivée d'une certaine fonctionnalité, mais il n'y avait pas de date de sortie précise à se mettre sous la dent. Mais bonne nouvelle, ce n'est plus le cas.

Deux grosses nouveautés pour Assassin's Creed Mirage

En vérité, le studio avait annoncé deux nouveautés pour le nouvel opus. Malheureusement, l'une d'entre elles n'est plus prévue pour 2023. En effet, le mode Permadeath, qui détruit votre sauvegarde si vous mourrez, sera finalement là début 2024. Nous n'avons pas eu plus de précisions de la part de la firme. Ceci dit, c'est tout de même un ajout bienvenu, et on a hâte de pouvoir pimenter l'expérience Assassin's Creed Mirage grâce à lui. Les férus de challenge corsés vont clairement y trouver leur compte.

L'autre fonctionnalité, celle qui nous intéresse ici, c'est le New Game +. Eh oui, il est bel et bien absent du jeu de base, ce qui n'a pas été au goût de tout le monde. Pour rappel, il permet de relancer une partie en conservant la progression de son personnage (compétences, objets etc.). Bien souvent, la difficulté est plus élevée, sinon, ce ne serait pas drôle. On savait qu'il devait débarquer en décembre dans Assassin's Creed Mirage, mais quand exactement ? Ubisoft est venu répondre à cette question en annonçant que le NG + allait être implanté la semaine prochaine dans le cadre d'une mise à jour gratuite.

Voici ce que le studio avait pu nous dire sur ces deux modes tant attendus : « nous vous avons entendu : le mode New Game + pour Assassin's Creed Mirage sera disponible dans une mise à jour gratuite, en décembre. Et pour les Assassins experts, le NG+ sera accompagné d'un mode Permadeath optionnel dans toutes les difficultés ! ». Bon, pour le Permadeath, la société a dû revoir ses plans, mais ça donne l'eau à la bouche. Il va sans dire que c'est un excellent argument en faveur de relancer le jeu.

Une extension pour le nouvel opus ?

Est-ce qu'on peut s'attendre à une extension pour Assassin's Creed Mirage ? Pour le savoir, il faut regarder ce qui s'est récemment passé sur X (anciennement Twitter). Rik Godwin a annoncé sa venue dans l'équipe d'Ubi Bordeaux en tant que Lead Writer (scénariste). Il n'a pas manqué de montrer son enthousiasme : « je suis tellement ravi d’annoncer que je suis maintenant Lead Writer chez Ubisoft Bordeaux pour la franchise Assassin’s Creed ! ». L'entreprise semble plancher sur un AC inédit, ce qui n'est pas surprenant. Par contre, ça confirme à nouveau qu'il n'y aura pas de DLC ou de contenu post-lancement pour Mirage.

Ceci dit, ce jeu mystérieux n'est pas prêt de pointer le bout de son nez. Actuellement, Ubisoft Bordeaux doit sûrement continuer à surveiller de près son dernier-né. La question, c'est est-ce qu'il sera le développeur principal d'un nouvel AC, ou est-ce qu'il va simplement assister une autre branche dans la confection ? Pour l'instant, difficile d'en savoir plus, mais il est clair qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la franchise. Pour information, le prochain opus qui devrait sortir, c'est Assassin's Creed Red, celui qui va enfin emmener les fans au Japon féodal.