On ne vous a pas parlé d'Assassin's Creed Mirage depuis un bon bout de temps. Il faut dire que depuis la mise à jour 1.06, il n'y a pas grand-chose à communiquer sur le jeu. Le « retour aux sources » continue d'attirer un certain nombre de joueurs, même s'ils ne sont pas autant qu'au lancement. Rien d'anormal, mais ça pourrait bien changer. En effet, le titre d'Ubisoft Bordeaux vient tout juste de bénéficier d'un nouvel ajout conséquent qui était attendu de pied ferme par la communauté.

Une nouvelle mise à jour pour Assassin's Creed Mirage avec un bel ajout

En vérité, il y a plusieurs changements à relever, puisqu'on a affaire à une nouvelle mise à jour : la 1.07. Elle fait suite à l'update qui était venue ajouter le New Game Plus dans Assassin's Creed Mirage. Pour rappel, il permet de relancer une partie en conservant la progression de son personnage (compétences, objets etc.). En l'occurrence, il octroie aussi une tenue spéciale dès son lancement : celle de Bayek dans Origins. Une bonne nouvelle à n'en pas douter, mais qui n'était malheureusement pas accompagnée d'une fonctionnalité fort attendue : le mode Permadeath.

En effet, l'année dernière, Ubisoft a repoussé l'arrivée du Permadeath dans Assassin's Creed Mirage. Souvenez-vous, il s'agit d'un mode qui détruit votre sauvegarde si vous mourrez. Mais ça y est, il est maintenant arrivé dans l'expérience sous le nom de « Full Ѕynсhrоnіzаtіоn Сhаllеngе ». Si vous l'activez, et que vous échouez, vous aurez ainsi accès à plusieurs statistiques comme votre temps de jeu, la cause de la mort ou le nombre d'ennemis tués. A noter qu'il ne peut pas être désactivé en cours de partie, et que la cross-progression et les sauvegardes sur le cloud ne seront pas disponibles.

Bien sûr, si vous parvenez à le vaincre, ce sont de multiples récompenses qui vous attendent. Elles dépendent de la difficulté que vous avez sélectionnée en plus du mode Permadeath. En facile, vous obtenez un emblème, et c'est tout. Par contre, en difficile, vous aurez en plus lе соѕtumе dе Rаyhаn et ѕіх nоuvеllеѕ tеіnturеѕ роur diverses tenues qui ne sont pas inédites. C'est toujours ça de pris. On vous laisse le découvrir vous-mêmes, et on vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin.

Notes de patch de la version 1.07

Ci-dessous, on va vous mettre les changements apportés par la mise à jour 1.07 pour Assassin's Creed Mirage. Vous allez voir, on ne trouve pas seulement le mode Permadeath, mais également de nombreux correctifs qui vont faire du bien à l'aventure. C'est décidément le bon moment pour relancer le jeu.

Ajout du mode Permadeath (ou Full Synchronisation Challenge).

Ajout d’une nouvelle fonctionnalité où les joueurs peuvent désormais porter n’importe quel costume qu’ils possèdent comme tenue.

Un easter egg spécial a été ajouté, et c'est à vous de le trouver.

Général

Correction de problèmes visuels sur le bras droit de Basim lorsque le joueur équipait la tenue ou le costume de Bayek.

Correction d’un problème dans le magasin où l'aperçu des modèles d'épées contenus dans les packs pouvaient disparaître dans certains cas.

Résolution d’un problème sur Xbox où si un joueur changeait son mappage de touches et redémarrait son jeu, le mappage revenait aux paramètres par défaut.

Amélioration de la stabilité à plusieurs niveaux.

Les joueurs recevront désormais correctement les schémas de mise à niveau de la tenue de Bayek lors de leur première partie en NG+.

New Game Plus

Correction d’un bug où l'action "interagir" s’affichait pour toute entrée du codex historique en New Game Plus lorsqu’elles étaient précédemment collectées lors de la première partie.

Les joueurs peuvent désormais interagir avec Al-Jahiz si la première partie en New Game Plus a été lancée avec l’option "passer le prologue".

Graphismes, IU et Animations dans Assassin's Creed Mirage

Correction d’un bug où les nouveautés « pop-ups » apparaissaient pendant le gameplay. Les pop-ups ne sont désormais affichées qu’une seule fois sur l’écran de titre au lancement du jeu.

Résolution d’un problème où le spam de ALT + ENTER lançait le jeu en mode fenêtré sur Amazon Luna.

Correction d’un problème lors du saut avec les costumes Roshan.

Les notifications de récompense apparaissent désormais correctement après avoir terminé la quête principale et être revenu à Bagdad lors d’une partie en New Game Plus.

Ajustement de la position de la lame cachée pendant que le joueur équipe la tenue ou le costume de Bayek.

Audio

La musique sera désormais jouée de manière cohérente tout en changeant d’onglet dans le codex.

Correction d’un problème où le volume du jeu était plus fort que ce qui était défini dans le menu des options pendant une fraction de seconde au démarrage du jeu.

Les effets sonores de la tenue se joueront désormais correctement lors de l’équipement des costumes sur une tenue.

La musique se joue désormais correctement dans le menu de l’inventaire.

Divers