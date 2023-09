Assassin's Creed Mirage est certainement le jeu le plus attendu à l'heure actuelle. Et pour faire monter la pression d'un cran, Ubisoft nous dévoile une belle surprise.

Assassin's Creed Mirage arrive désormais très bientôt. On peut presque voir le bout de sa lame secrète à l'horizon. L'attente est donc grande et Ubisoft profite de l'excitation ambiante pour vendre encore un peu de rêve supplémentaire. Notamment avec l'introduction d'une mécanique très appréciée par tout le monde, peu importe le style de jeu.

Une mécanique attendue pour Assassin's Creed Mirage

Comme ses prédécesseurs, Assassin's Creed Mirage est particulièrement beau. D'autant qu'il permet de découvrir les paysages très lumineux de la magnifique ville de Bagdad. Conscient de ses points forts, l'éditeur francophone Ubisoft vient de lever le voile sur l'arrivée d'un mode photo. On peut apprendre la nouvelle via le compte officiel Twitter du jeu d'aventure.

Une bonne occasion de montrer certaines fonctionnalités et options qui sont incluses dans le mode. On peut notamment admirer la présence de 8 filtres différents, dont l'un est un hommage au tout premier Assassin's Creed et ses tons bleutés. Il est aussi possible de régler la température des couleurs, l'exposition, les contrastes, la teinte, la saturation, le bruit, le vignetage, le flou, le brouillard ainsi que la profondeur de champ. Tout ce qu'il faut pour jouer l'apprenti photographe.

Le mode photo est quelque chose de relativement nouveau (dans l'histoire du jeu vidéo et en prenant du recul), mais il est vrai que depuis plusieurs années cela devient une mécanique très appréciable et appréciée. Dans un monde où les joueurs partagent tout, tout le temps et avec tout le monde, c'est presque devenu un essentiel.

Retour aux sources

Assassin's Creed Mirage marque un retour complet aux sources et à l'âge d'or d'Assassin's Creed, proposant une carte plus réservée et plus intimiste. On s'éloigne des maps grandiloquentes des derniers épisodes qui nécessitaient des dizaines d'heures de jeu pour être explorées en profondeur. L'objectif est maintenant de présenter un lieu riche en détails (Bagdad), permettant ainsi une immersion beaucoup plus profonde. D'ailleurs, à ce sujet, il est connu qu'Ubisoft a réalisé un travail conséquent sur le plan historique, avec l'assistance de spécialistes, pour garantir un rendu crédible à l'écran. Il n'est pas question de commettre des erreurs dans la représentation de la culture arabo-persique. Même un mode Histoire de Bagdad est présent pour vous en apprendre plus.

Pour vous faire une idée plus précise, nous vous recommandons de lire notre preview sur le sujet. Nous avons des avis mitigés sur certains aspects, notamment en ce qui concerne la partie infiltration qui semble moins convaincante. En revanche, l'atmosphère créée est sans faille, offrant une expérience immersive à travers une multitude de petits éléments savamment disposés pour renforcer l'authenticité de l'environnement. Bagdad apparaît comme une ville véritablement vivante et dynamique, promettant aux joueurs une expérience riche et profonde. Il ne reste plus qu'à patienter sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le 5 octobre 2023.