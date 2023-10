À peine disponible, le dataminage de Assassin's Creed Mirage est déjà bien lancé. Pour rappel, il s'agit de cette technique qui consiste à explorer et analyser des bases de données pour y dénicher des informations ou des motifs cachés. Dans le monde du jeu vidéo, cela revient souvent à sonder les entrailles d'un jeu afin d'y dénicher des contenus non encore dévoilés ou utilisés. Et pour AC Mirage, le résultat est pour le moins surprenant. Attention cette news pourrait contenir un spoil sur le scénario.

Une grosse découverte dans Assassin's Creed Mirage

Ainsi, une vidéo, trouvée au cœur des fichiers du jeu, suggère un tournant potentiellement majeur pour la célèbre franchise d'Ubisoft. Cette séquence, absente de la version finale, pourrait en fait définir une nouvelle orientation pour les futurs opus. Voire même remettre en question certains fondements scénaristiques.

Les fichiers en question font référence à Assassin's Creed Neo, un nom de code utilisé en interne par Ubisoft, vraisemblablement en rapport avec un projet en développement. Tout indique que cette révélation pourrait être la pierre angulaire des prochains épisodes. La vidéo, révélée par Sliderv2, dévoile une antenne radio futuriste érigée en plein désert du IXe siècle d'Assassin's Creed Mirage . Immédiatement, une interrogation se pose : à quelle époque cette séquence est-elle censée se dérouler ?

La réponse pourrait bien résider dans l'audio de ce clip vidéo ci-dessous. Deux individus, identifiés comme "Opérateur Animus", discutent des souvenirs génétiques qui constituent l'épine dorsale de Mirage. Mais surprise : ils semblent s'exprimer depuis un futur lointain, faisant de notre 21e siècle une simple "histoire ancienne". William Miles, actuel dirigeant des Assassins, est évoqué comme l'un des derniers avant un mystérieux "Grand Bouleversement". Cela change donc toute la chronologie, car un événement majeur a lieu et tout se déroule dans un futur bien plus lointain.

Une découverte qui semble bien réelle.

Un futur flou pour la saga ?

Ubisoft n'a pas encore commenté la découverte. Cependant, face à l'effervescence des fans autour de cette vidéo, peu doutent de son authenticité. Se pose alors une question essentielle : pourquoi cette séquence a-t-elle été omise du jeu final ? S'agissait-il d'une révélation prématurée ou Ubisoft a-t-il revu sa stratégie ? Transposer l'action d'Assassin's Creed dans le futur serait audacieux et pourrait insuffler un nouvel élan à la trame principale de la série.

En conclusion, ce qui est certain, c'est que les prochains opus d'Assassin's Creed s'inscriront dans une narration plus unifiée, orchestrée notamment par la plateforme Assassin's Creed Infinity. Marc-Alexis Coté, une figure de proue de la franchise, perçoit d'ailleurs le lancement d'Infinity comme une transformation majeure, garantissant une meilleure maîtrise du récit global. Cette plateforme/expérience devrait inclure les deux jeux : Asassins's Creed Red et AC Hexe. Le premier se déroulera au Japon féodal et le second lors de chasse aux sorcières à la fin du 16e siècle. Pour l'instant, ce n'est pas encore très limpide pour la communauté. Et peut être même pour Ubisoft...