Envie de découvrir Assassin's Creed Mirage gratuitement ? Ubisoft vous offre l'occasion de faire vos premiers pas dans l'aventure de Basim sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Assassin's Creed Mirage a fait le pari de revenir à une formule plus traditionnelle. Terminé le monde ouvert gigantesque bardé de points d'intérêts, puisque cet épisode a fait le choix d'un open world plus ramassé, avec une histoire plus condensée, et un level design favorisant davantage le parkour. Vous pouvez de nouveau sauter de toit en toit grâce aux bâtiments plus proches les uns les autres. Si vous êtes curieux d'un tel retour en arrière, demandé par les fans depuis longtemps, le titre est jouable gratuitement jusqu'à la fin du mois.

Une version d'essai gratuit pour Assassin's Creed Mirage

Il y a moins d'un mois, Assassin's Creed Mirage a été offert aux abonnés Xbox Game Pass lors d'un week-end Free Play Days. Aujourd'hui, Ubisoft réitère sa volonté de faire découvrir son jeu, mais élargit sa cible. Une version d'essai gratuit est en effet disponible depuis quelques heures sur toutes les plateformes. Et bonne nouvelle, il n'y a nullement besoin d'être au PS Plus ou au Game Pass sur consoles. En revanche, il existe bien une limite tout de même importante. Il ne s'agit pas du jeu complet. Pour cette fois, Ubi permet seulement de jouer aux deux premières heures d'Assassin's Creed Mirage.

« Jouez aux 2 premières heures et découvrez l'histoire de Basim, habile voleur à la tire en proie à des visions cauchemardesques, et en quête de réponses, mais aussi de justice. Arpentez en parkour une ville tout aussi dense que chatoyante, et éliminez discrètement vos cibles lors d'assassinats intenses. Conservez votre progression une fois le jeu acheté et reprenez là où vous en étiez ! » (Ubisoft). Que se passe t-il après les deux heures de test d'Assassin's Creed Mirage ? L'essai coupe, et c'est à vous de prendre la décision d'acheter le jeu ou non.

Vraisemblablement, il n'y a pas de promotion, mais l'éditeur français a néanmoins des arguments pour faire pencher la balance vers l'achat. D'abord, toute la progression effectuée est transférable si vous vous procurez Assassin's Creed Mirage par la suite. Ensuite, pendant cet essai, vous aurez accès à toutes les dernières fonctionnalités.

Les premières heures d'AC Mirage à découvrir

Dans la vidéo pour l'essai gratuit d'Assassin's Creed Mirage, Ubisoft précise que le jeu dispose de la dernière mise à jour. Grâce à ce patch, le titre est normalement plus stable, apporte la pleine compatibilité de la manette PS5 DualSense Edge, ou résout des problèmes de sauvegardes. Et même si vous n'aurez pas suffisamment de temps pour réellement vous forger un avis sur le mode Permadeath, il est logiquement accessible. Avec le « Full Ѕynсhrоnіzаtіоn Сhаllеngе », vous payez chaque erreur le prix fort puisque vous repartez de zéro. Inutile de chercher à recharger une sauvegarde, c'est impossible. Votre progression est supprimée à chaque mort et vous êtes obligés de tout recommencer. L'essai gratuit d'Assassin's Creed Mirage est disponible jusqu'au 30 avril sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.