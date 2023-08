Ubisoft n’est pas mort, bien au contraire. L’éditeur a été pas mal secoué ces derniers mois, mais il a encore pas mal de grosses cartouches à tirer. On pense notamment à trois grosses sorties qui vont bientôt pointer le bout de leur nez. XDefiant, le FPS free to play qui a fait sensation lors de ses bêtas, The Crew Motorfest, le 3e volet de la licence qui devrait surprendre son petit monde et enfin Assassin’s Creed Mirage, le prochain gros épisode de la licence qui promet un retour aux sources très attendu. Et c’est justement de ce dernier qu’il est question aujourd’hui, puisqu’Ubisoft nous a annoncé deux excellentes nouvelles.

Et des bonnes nouvelles, le jeu en manquait cruellement. Dernièrement, il faut dire qu’il n’a pas fait que nous vendre du rêve, au contraire. C’est surtout une histoire de DLC et de microtransactions qui n’a pas plu. Histoire qui s’est rapidement envenimée, on parlait alors de publicité intégrée au jeu et tout un tas de choses du genre. Des bruits de couloirs poussés par des rumeurs infondées qui ont fini par être totalement balayés par Ubisoft, qui a alors affirmé qu’il n’y aurait que des microtransactions sous forme de petits DLC cosmétiques. Rien de bien nouveau pour la franchise donc.

Quoi qu’il en soit, les mauvaises nouvelles c’est fini, Ubisoft vient d’annoncer qu’Assassin’s Creed Mirage est enfin passé gold. Le jeu est donc totalement terminé, près de deux mois avant sa sortie. D’ailleurs, seconde bonne nouvelle, le lancement d’Assassin’s Creed Mirage a été avancé d’une semaine. Le jeu d’Ubisoft sortira désormais le 5 octobre 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Les réactions des fans ne se sont pas fait attendre et tous semblent être plutôt heureux de la nouvelle. Il faut dire que dernièrement, on est plutôt habitués aux reports, ou aux annulations, surtout venant d'Ubisoft. Skull and Bones et Beyond Good and Evil 2 en sont de parfaits exemples.. Alors un gros jeu très attendu qui prend de l’avance, on ne dit pas non.