Assassin's Creed Mirage, le fameux « retour aux sources » pour la licence, est enfin sorti. Depuis, Ubisoft surveille de près son nouveau-né et reste attentif aux différents retours de la communauté. Le jeu a accueilli quelques mises à jour, mais malheureusement, un problème persiste. Ce dernier impacte un certain nombre de joueurs, et ce, depuis le lancement de ce nouvel opus. Eh bien, il n'y a plus à s'inquiéter, puisqu'il va bientôt disparaître pour de bon et son arrivée est maintenant datée.

Assassin's Creed Mirage ajoute une option fort demandée

Nous ne parlons pas d'un gros bug, mais d'un paramètre visuel qui en a dérangé plus d'un : l'aberration chromatique. Une option qui provoque une distorsion des couleurs, ajoutant un contour coloré superflu sur le bord des objets. Sur le papier, difficile de voir ce qui affole la communauté, étant donné qu'on retrouve ce paramètre dans beaucoup de jeux. La particularité ici, c'est que Assassin's Creed Mirage active par défaut cette fonctionnalité, et ne permet pas de la désactiver. Cela a gêné une bonne partie des joueurs qui souhaitait voir Ubisoft rectifier le tir. Cela ne va pas tarder à arriver.

Cette confirmation nous vient du Discord officiel d'Assassin's Creed Mirage. Waldo, membre de l'équipe en charge de la communauté, a affirmé que le studio « travaillait sur l'aberration chromatique suite aux retours ». Mais nous étions déjà au courant de ça. Il ne restait plus qu'à savoir quand cela allait être implanté. La réponse nous a été donnée, et elle est rassurante.

Avec notre prochaine mise à jour qui arrive vers la fin du mois, l’aberration chromatique sera désactivée par défaut sur toutes les plateformes et vous aurez la possibilité d’activer/désactiver cette fonctionnalité dans le menu dédié.

Ubisoft va donc revenir sur sa décision et désactiver par défaut l'aberration chromatique pour tout le monde. La mise à jour qui mettra cela en place arrive en fin de mois, c'est-à-dire dans moins de deux semaines. Certes, c'est une option qui renforce l'immersion dans le monde d'Assassin's Creed Mirage. L'ambiance ensoleillée du Moyen-Orient est d'autant plus appréciable, mais tout le monde n'a pas envie de jouer avec une telle fonctionnalité. On appréciera la réactivité des équipes derrière le jeu, et on attend de pied ferme ce prochain patch.

Une mise à jour 1.0.4 qui en fâche certains

En attendant, il y a quelques jours, Assassin's Creed Mirage a déployé son update 1.0.4. Celle-ci s'est chargée de s'occuper d'un bug qui empêchait les cinématiques de se jouer correctement. Ce petit souci impactait uniquement les joueurs consoles, seulement voilà, il n'a pas l'air d'avoir satisfait tout le monde. Une poignée de joueurs rapportent la présence de problèmes techniques suite à l'ajout de la mise à jour. Le jeu aurait du mal à tourner en mode Performance, le framerate ne serait plus stable et il y aurait du tearing à l'écran. Nous ne savons pas si la situation s'est arrangée depuis.