Pour le plus grand plaisir des fans, Assassin's Creed Mirage offre un joli contenu gratuit aux joueurs. Le genre de cadeau qui aura un gros impact sur ceux qui apprécient particulièrement les anciens épisodes.

Ubisoft continue de tisser des liens entre ses jeux avec l'introduction d'un nouveau costume dans Assassin's Creed Mirage, qui emprunte à l'univers de Assassin's Creed Valhalla. Ce nouvel ajout permet à Basim, le protagoniste de Mirage, de porter la tenue de la Raven Clan d'Eivor. Un personnage clé de Valhalla, sorti en 2020. Cette initiative renforce les liens narratifs entre les deux opus et enrichit l'expérience des joueurs en reliant les récits à travers les âges.

Assassin's Creed Mirage offre un contenu gratuit

Assassin's Creed Mirage , situé dans le Bagdad du 9ème siècle, marque un retour aux sources pour la série. Avec un gameplay qui privilégie la discrétion par rapport aux vastes environnements de Valhalla. Cette approche plus concentrée et furtive a été largement saluée par la communauté. En particulier ceux qui privilégient les racines d'infiltration de la franchise. Bien que la tenue d'Eivor ajoute un élément visuel captivant à Mirage, il est à noter que le long manteau d'Eivor, utilisé pour la furtivité dans Assassin's Creed Valhalla, a été omis dans la version de Mirage. Cette différence souligne les écarts entre les mécanismes de discrétion des deux jeux.

La possibilité pour Basim de revêtir la tenue d'Eivor n'est pas un simple choix esthétique; elle symbolise la continuité et le développement narratif au sein de la série. Cela dit, Ubisoft ne s'arrête pas là. D'autres costumes emblématiques de la série, comme ceux d'Altair ou d'Ezio, sont également disponibles pour Basim. Enrichissant ainsi son arsenal et offrant aux joueurs un sentiment de profondeur historique et de connexion avec les autres titres de la saga.

La disponibilité du costume est facilitée via UbiConnect. Permettant aux joueurs de l'obtenir gratuitement et d'explorer les rues de Bagdad avec un style visuellement lié à l'aventure viking d'Eivor. Ce croisement des univers montre comment Ubisoft utilise des éléments de design pour tisser des liens entre ses jeux. Une stratégie qui plaît tant aux nouveaux venus qu'aux vétérans de la série Assassin's Creed .