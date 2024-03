Assassin's Creed Mirage aurait pu comprendre encore plus de contenu, et on nous a justement montré ce qu'on aurait pu avoir. Il y avait des choses vraiment intéressantes.

Assassin's Creed Mirage nous a offert une virée dans Badgad des plus plaisantes. Alors oui, ce n'est peut-être pas le fameux « retour aux sources » tant attendu. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il a su nous séduire avec son atmosphère travaillée, son hommage aux anciens épisodes et sa bande-son charmante. D'ailleurs, dans nos colonnes, nous lui avons attribué un joli 7/10. Maintenant, on est en droit de se poser une question : est-ce qu'il y a eu du contenu coupé avant la sortie du jeu ? Après tout, ça peut arriver au cours du développement. Ce fut bien le cas ici, et on nous en a donné un aperçu.

Voici le contenu coupé d'Assassin's Creed Mirage

C'est Stephane Boudon, le directeur créatif du nouvel opus, qui est revenu sur ce fameux contenu qui n'est jamais arrivé à bon port. Il a notamment mentionné la présence d'un singe, qui aurait servi de compagnon à Basim. « Nous n’aimons jamais couper des éléments. Mais il y a parfois une bonne raison pour le faire. Le compagnon singe est un bon exemple : il a été coupé très, très tôt, en tant que concept sur papier – mais nous l’avons coupé pour de nombreuses raisons ». Il va sans dire que ça pique la curiosité, mais ce choix de la part du studio est compréhensible.

Comme il l'explique si bien, les raisons sont d'abord budgétaires. Dans le cas du singe, ça demande un travail conséquent au niveau de l'animation, et donc beaucoup d'argent. Il indique également qu'il aurait fallu faire de la motion capture pour l'animal, et on ne peut qu'imaginer la galère que ça doit être. Pour le coup, Ubisoft Bordeaux ne pouvait se permettre ça. Il n'avait pas les moyens à sa disposition. Mais ce n'est pas la seule chose qui a été coupée d'Assassin's Creed Mirage.

On nous parle aussi de tempêtes de sable qui auraient pu se produire en jeu ou d'un ennemi capable de contrôler les chiens. Pour ce dernier, la firme n'a pas trouvé le moyen de faire en sorte de neutraliser l'animal sans le tuer. Et puis, ça leur paraissait trop cruel, alors l'idée a été mise à la poubelle. Pour les plus curieux, ci-dessous, Ubisoft a mis un tableau sur lequel on peut voir le contenu abandonné. On remarque qu'il y a le New Game Plus, qui a bien fini par débarquer dans Assassin's Creed Mirage. Après tout, parfois, on peut aussi faire machine arrière. En tout cas, c'est fort intéressant.