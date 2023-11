Depuis sa sortie en octobre dernier, Assassin's Creed Mirage a reçu un certain nombre de nouveautés bienvenues. Ubisoft est à l'écoute de la communauté qui fait souvent des retours sur l'expérience. Et parfois, l'éditeur fait de beaux cadeaux. C'est justement le cas aujourd'hui, avec du contenu gratuit à récupérer dès maintenant.

Du contenu gratuit pour Assassin's Creed Mirage

Comme bon nombre de ses pairs, le studio compte bien célébrer Noël avant l'heure. C'est le moment pour lui de concocter des petites surprises pour les fans, à l'image de celles qu'on retrouve pour Assassin's Creed Mirage. Tout d'abord, nous avons un habit exclusif à équiper sur Basim. Alors oui, c'est purement et simplement cosmétique, mais il faut avouer qu'il est plutôt joli. De toute façon, on ne va pas se plaindre, puisque c'est gratuit. Au pire, ça fera juste un bel ajout à votre penderie.

Mais le gros cadeau du jour, c'est véritablement la quête bonus baptisée « Les quarante voleurs ». À l'origine, c'était un bonus qui était compris dans les précommandes d'Assassin's Creed Mirage. Les premiers acheteurs apprécieront... Maintenant, cette mission annexe est disponible pour tout le monde, enfin presque. En effet, il va tout de même falloir « passer à la caisse » pour débloquer ce contenu annexe. Rien de bien méchant, il suffit de dépenser 60 points Units, et ce sera à vous. Des points qui s'obtiennent en réalisant des Défis Ubisoft Connect en jeu. « Votre compte Ubisoft a un niveau que vous pouvez améliorer en accomplissant des Défis et en gagnant de l'Ubisoft Connect XP. Plus vous jouez, plus vous gagnez d'XP et plus vous améliorez votre niveau de manière illimitée. À chaque niveau gagné, vous recevrez des Units qui vous permettront de débloquer des Récompenses uniques dans vos jeux ».

Une fois que ce sera fait, il y aura des étapes à remplir avant de pouvoir y accéder en jeu. Il faut d'abord terminer la mission « Extension d'activités », et faire le compte-rendu à Roshan qui se trouve à Bagdad. C'est à ce moment-là que la quête intitulée « Danse avec les voleurs » apparaîtra sur la carte dans le bureau de Harbiyah. Il ne vous reste plus qu'à en profiter avant la venue des nouveautés de décembre pour Assassin's Creed Mirage.

L'habit de Roshan

Une fonctionnalité très attendue est en approche

Globalement, Assassin's Creed Mirage a rencontré un certain succès, même s'il y avait quelques problèmes à corriger. L'une des plaintes qu'on entendait le plus, c'était l'absence d'une fonctionnalité très appréciée des joueurs : le New Game Plus. Pour mémoire, c'est un mode qui permet de relancer une partie après avoir terminé le jeu, tout en conservant la progression de son personnage (équipement, compétences, etc.). Bien souvent, la difficulté est un peu plus élevée, sinon, ce ne serait pas drôle.

Mais bonne nouvelle, le NG+ va bel et bien arriver dans ce nouvel Assassin's Creed. Il faut juste faire preuve d'encore un peu de patience, puisqu'il sera compris dans un patch gratuit qui sortira en décembre. D'ailleurs, ça ne va pas être la seule grosse fonctionnalité au rendez-vous. Le Permadeath va officiellement faire son entrée avec cette mise à jour à venir. Le nom est explicite, si vous mourrez une seule fois au cours de l'aventure, c'est game over, et ce, de façon définitive. Il faut alors recommencer depuis le début.