L'heure est venue de prendre son billet pour Bagdad, puisque le nouvel opus de la franchise Assassin's Creed est officiellement sorti. Baptisé Mirage, il se veut être un épisode qui fera revenir les fans de la première heure. Dans nos colonnes, nous avons plus comparé ça à un bel hommage qu'à un véritable retour en force de la formule classique. C'est en tout cas un bon jeu, mais malgré ses qualités, un problème semble subsister. Et certains joueurs ne sont pas contents.

Un paramètre visuel d'Assassin's Creed Mirage qui dérange

Le souci en question concerne une option qu'il est possible de retrouver dans le menu d'Assassin's Creed Mirage. En effet, si on va dans les paramètres graphiques du jeu, on remarque un petit détail qui n'a pas échappé à la communauté : l'aberration chromatique est activée par défaut. Sur le papier, rien de grave, seulement voilà, on ne peut pas la désactiver. Pour rappel, cette option provoque une distorsion des couleurs qui ajoute un contour coloré superflu sur le bord des objets. Assassin's Creed Mirage l'utilise pour renforcer l'immersion dans son ambiance ensoleillée du Moyen-Orient. Malheureusement, ce n'est pas au goût de tout le monde.

Bon nombre de fans ont pointé du doigt le fait que l'aberration chromatique est trop violente. Un membre de Reddit a expliqué son ressenti vis-à-vis du rendu, obtenant pas moins de 200 réponses. « Chaque coin ou ligne de chaque objet est un désordre flou avec des franges multicolores ». Parmi les personnes ayant réagi sous le post, certaines ne supportent vraiment pas le dosage de cet effet dans le titre : « Honnêtement, ça me fait mal aux yeux de jouer et j’ai commencé à me sentir malade après un certain temps ». Une vague de plaintes ne passe donc pas inaperçue. Ubisoft a l'air d'avoir pris les choses en main, comme un utilisateur a pu le remarquer sur le Discord du studio. Une fonctionnalité supplémentaire semble être en route pour donner l'option d'enlever l'aberration chromatique dans Assassin's Creed Mirage.

Une solution temporaire pour corriger le problème

Si vous êtes propriétaire d'un PC, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de se débarrasser de l'aberration chromatique sur Assassin's Creed Mirage. Un mod sur Nexus a été déployé, ajoutant ainsi l'option de le désactiver. Le résultat, ou du moins une idée du résultat, peut être observé dans la vidéo ci-dessous. Elle nous vient de la chaîne de Digital Dreams. Ce dernier nous propose un gameplay en 8K 60fps avec l'aberration chromatique aux abonnés absents. Le jeu est toujours aussi beau, et ça donne envie de s'y plonger. Pour mémoire, il est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X|S.