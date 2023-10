Alors qu'il ne devait être qu'un DLC pour Valhalla, Assassin's Creed Mirage est un épisode à part entière qui a su reconquérir les anciens joueurs de la franchise d'Ubisoft. Cette prouesse vient notamment d'une volonté de revenir aux sources et de produire un volet plus court que ses récents prédécesseurs. Cependant, si le gameplay est globalement réussi pour Mirage, une ombre reste sur le tableau, la technique. Bien qu' Assassin's Creed Mirage ne soit pas moche, il est bien considéré par beaucoup comme en-dessous des opus Odyssey ou Valhalla par exemple.

L'option qui change Assassin's Creed Mirage

Nous pouvons sans crainte affirmer que nous ne sommes pas devant le plus beau Assassin's Creed. Pourtant, il semble qu'une grande partie de cette faiblesse technique vienne d'une option graphique, l'aberration chromatique. Alors que nous avons récemment appris que la possibilité de désactiver ce paramètre sera implémentée prochainement, certains joueurs ont pris les devants et fait quelques expériences. C'est notamment le YouTubeur allemand "Digital Dreams" qui partage sa petite trouvaille. Il a réussi à supprimer l'aberration chromatique avant l'heure et va même jusqu'à présenter le jeu en 8K 60fps en y rajoutant le réglage de Ray Tracing "Beyond All Limits", un mod de ReShade.

Longue de plus de 12 minutes, la vidéo montre un visage assez impressionnant d'Assassin's Creed Mirage. L'aberration chromatique est une option qui gêne de nombreux joueurs et qui devrait bientôt être possible de désactiver en vue des dernières informations offertes par Ubisoft. Bien que l'ajout de ce paramètre soit fortement appréciable et permettra une meilleure expérience pour de nombreux joueurs, cela ne rattrapera pas les quelques lacunes techniques relevées par les joueurs. L'ambiance de Bagdad n'en reste pas moins appréciable et il faut dire qu'AC Mirage avec tous ces paramètres et en 8K ça a son charme.

Bien qu'un peu en dessous techniquement, Assassin's Creed Mirage n'en reste pas moins une réussite commerciale selon Ubisoft. Le jeu détient notamment le record d'unités vendues pour consoles nouvelles générations et à un nombre de joueurs proche des épisodes Odyssey et Origins. Un véritable succès pour le tout premier jeu d'Ubisoft Bordeaux.