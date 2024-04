Ubisoft a encore plusieurs projets pour la licence Assassin’s Creed. Par exemple, on peut évoquer Jade, le titre mobile qui nous propulse en Chine, et Red, qui nous fera voyager au Japon. Il est important de préciser que ni l’un ni l’autre n’ont encore de date de sortie. Il semblerait aussi que le studio travaille sur le remake d’Assassin’s Creed : Black Flag, dont la production aurait débuté en septembre 2023. Selon les sources de Kotaku et Insider Gaming, les développeurs se serviraient de leurs expériences sur Skull & Bones pour moderniser, le quatrième opus de la licence d’assassin. Avec autant de jeux en approche, les fans sont aux aguets de la moindre information. Ils viennent d’ailleurs de découvrir un petit trésor.

Assassin's Creed remonte dans le temps

Des fans ont publié sur Reddit une trouvaille qui nous fait vraiment voyager dans le temps. Plusieurs clips vidéo des différents jeux Assassin’s Creed, en pleine phase de développement, se sont retrouvés sur la Toile. Par exemple, on y voit Connor d’AC3 sur un mât, dans un décor qui n’est pas encore modélisé, ou encore un premier gameplay d’Origins. Certains jeux étaient tout de même plus avancés que d’autres, comme AC 4 Black Flag (qui s’appelait alors Golden Age). Les bases graphiques étaient déjà présentes, mais c’est surtout les boîtes de textes qui apparaissent pour simuler un futur dialogue ou donner des indications aux testeurs qui sont intéressantes.

Ces vidéos sont une véritable vraie mine d’or pour les fans, toujours prêts à découvrir les secrets de production. Surprenamment, entre ces premiers rendus et la version finale, il n’y a eu que très peu de changements. La plus importante, reste celle d’Assassin’s Creed Syndicate, qui s’appelait encore Victory, et qui nous montre une première interface utilisateur. On y voit le premier look de Jacob Frye dans une tenue un peu plus simple que celle qu’il portera par la suite.

De moins en moins sombre ?

Par contre, cette découverte a aussi été l’occasion pour les joueurs de regretter certaines décisions d’Ubisoft. Sur Reddit, certains se plaignent toujours du traitement de Syndicate, qui devait être beaucoup plus sombre à l’origine. Pourtant, le studio a rapidement changé de cap : « Si vous y réfléchissez, si quelqu’un passe trente à quarante heures dans un jeu, vous ne voulez pas que l’atmosphère soit complètement oppressante », expliquait le studio dans un making-of. Cette décision fait le désespoir des fans. « Je tuerais pour ce Londres gothique sombre ! Il a l’air tellement mieux et plus atmosphérique que ce que nous avons », s’exclame un utilisateur. Malheureusement, ce qui est fait est fait, et les fans vont maintenant regarder vers l’avenir avec Hexe. Pour les fans d’atmosphère sombre, ce nouveau jeu pourrait remettre Ubisoft sur la bonne voie, car il nous plongera à l’époque des chasses aux sorcières.