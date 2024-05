Après un Valhalla en demi-teinte et une formule monde ouvert très grand format qui commençait à devenir lassante, Assassin's Creed Mirage a offert un retour aux sources bienvenu pour la licence culte d'Ubisoft. Le géant français ne compte visiblement pas se reposer sur ses lauriers. De nombreux jeux, visiblement très différents les uns des autres, sont dans les cartons. Il serait même question d'un nouveau moteur pour chapeauter cette confrérie grandissante.

La famille Assassin's Creed va beaucoup s'agrandir à l'avenir

Bon gré mal gré, Ubisoft veut mettre à l'avenir le paquet sur ses licences fortes. Parmi celles-ci, Assassin's Creed occupe depuis les ombres une place de marque. Ainsi, le géant français prévoirait de sortir une myriade de nouveaux jeux dans cette licence porteuse d'ici à la fin de la décennie. Dans un avenir immédiat, on pense évidemment à Red, qui devrait faire une apparition très remarqué au Ubisoft Forward prévu le 10 juin. Outre un trailer en bonne et due forme, le titre se déroulant au Japon devrait aussi en profiter pour afficher du gameplay.

Assassin's Creed Infinity est également l'un des projets les plus avancés d'Ubisoft autour de la série. Il s'agit pour rappel d'un hub central pour toute la franchise, qui se concentrerait sur son pendant « présent ». Infinity aurait donc pour objectif d'unifier tous les jeux de la licence sous une seule et même bannière. À ce titre, Ubisoft travaillerait sur un nouveau moteur propre à Assassin's Creed, baptisé « Anvil Pipeline ». Il viserait à apporter d'importantes améliorations visuelles pour les futurs titres de la franchise, avec notamment des effets de lumière par ray tracing et une géométrie virtuelle. Qui dit moteur unifié dit également sur le papier une meilleure optimisation du processus de création et de l'expérience en jeu.

Cela permettra donc à Ubisoft d'offrir aux fans de nombreux jeux estampillés Assassin's Creed à l'avenir. On peut notamment citer le très intrigant Hexe, attendu courant 2026. Ensuite, il serait question d'un Remake de Black Flag baptisé Obsidian et d'un autre Remake. S'agissant des nouveaux jeux, trois sont déjà connus. Nous avons d'abord Nebula, qui proposerait de visiter l'Inde, l'Empire Aztèque et la Méditerranée. Enfin, nous avons deux jeux multijoueur, encore assez... nébuleux : Raid (jeu free-to-play à quatre en coopération, et Echoes.