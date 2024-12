Assassin's Creed Shadows a récemment dévoilé du gameplay infiltration à travers différents environnements. Un avant-goût de ce qui attend les joueuses et joueurs à partir du 14 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Ce nouvel épisode, qui se déroule dans le Japon du 16ème siècle, sera l'un des prochains rouages de la franchise. Ubisoft veut pousser le plus possible sa licence et a encore de très nombreux projets en développement à l'heure d'écrire ces lignes.

Un collector Assassin's Creed 1 annoncé par Ubisoft

Selon l'insider Tom Henderson, Ubisoft a pour ambition de sortir plein de jeux Assassin's Creed au cours des prochaines années. Et la cadence pourrait être effrénée puisqu'on parle de nouvelles expériences tous les six mois. Un rythme qui serait rendu possible par les différents titres déjà dans les cartons. En 2025, l'éditeur va aussi faire plaisir aux fans d'Assassin's Creed 1 avec une réplique de l'épée d'Altair. Le protagoniste principal du jeu original qui est également apparu dans d'autres opus comme AC Bloodlines et AC Altair's Chronicles.

Ce collector canon Assassin's Creed pour les fans de la première heure est fabriqué par Raven Forge et s'inscrit dans la collection « Raven Forge Legends » de la société. « Nous avons procédé à une rétro-ingénierie de cette épée à partir de polygones et pixels basse résolution pour créer cette superbe réplique 1:1 ». Faites en acier trempé, cette épée Altair d'Assassin's Creed mesure 99 cm de longueur pour un poids total de 1,1 Kg. Si vous êtes intéressés, voici d'autres détails et un lien vers la page de précommande.

Détails sur la réplique Raven Forge de l'épée d'Altair

Longueur totale : 99 cm

Lame : 80 cm (longueur) | 4,2 cm (largeur) | 0,40 cm (épaisseur)

Poignée (longueur) : 12 cm

Garde (largueur) : 23 cm

Poids : 1,1 Kg

Fenêtre livraison estimée : mai 2025

Prix : 307,95€

Et voici quelques images de ce superbe collector AC.

















Source : Raven Forge.