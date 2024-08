Un an après la sortie de Mirage et le jeu VR Nexus, Assassin's Creed Shadows est le prochain titre à sortir pour la franchise phare d'Ubisoft. Pour rappel, ce nouvel opus a connu un cycle de développement de quatre ans, le plus long de toute la série. D'après un producteur vétéran du géant français, une telle chose devrait devenir la norme à l'avenir, pour le plus grand bien de la série ?

La franchise Assassin's Creed veut prendre plus de temps pour planifier son approche

Entre 2009 et 2015, Ubisoft a littéralement abreuvé les joueuses et joueurs avec la sortie d'un jeu Assassin's Creed. Ce toutefois au détriment de la qualité globale de chaque titre, comme nous l'avons vu notamment avec l'assez moyen Syndicate. Un nouveau départ était nécessaire, et Origins l'a initié de très belle manière. Mais la formule a de nouveau montré des signes de faiblesse avec Valhalla, l'épisode avec un énorme monde ouvert de trop.

Assassin's Creed Shadows, malgré les polémiques qui l'éclaboussent, marque un premier pas vers un changement positif pour la licence. Il s'agit en effet du jeu ayant disposé du cycle de développement le plus long : quatre ans. Selon Karl Onnée, producteur en chef chez Ubisoft, dans le cadre d'une interview auprès de Gamesindustry.biz, une telle durée est « le bon équilibre pour aller de la conception à la production et recueillir les retours nécessaires pour s'adapter et faire un bon jeu ».

« En disposant de plus de temps, vous avez plus d'occasions de proposer différentes itérations. Mettre plus de personnes sur le développement d'un jeu ne changera pas le fait que notre ressource la plus précieuse est le temps ». Pour le bien de la franchise Assassin's Creed, les prochains jeux prendront donc plus de temps pour être développés, avec espérons-le à la clé des jeux plus aboutis. Rendez-vous en novembre avec Shadows sur PC, PS5 et Xbox Series pour voir ce qu'il est en est réellement, puis en 2026 avec Hexe, qui devrait marquer un profond et prometteur changement d'ambiance et de gameplay pour les habitués de la série Assassin's Creed.

Source : Gamesindustry.biz