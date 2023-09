Récemment Assassin's Creed Black Flag était au centre d'une rumeur. Suite à la disparition du jeu sur Steam, les joueurs ont commencé à énumérer de nombreuses hypothèses pour expliquer le pourquoi du comment. Il faut avouer que le climat chez Ubisoft prête beaucoup à ce genre de dérives. Après un bilan financier compliqué, Ubisoft a annulé de plusieurs jeux et réorienté ses forces vers ses franchises phares. Certains développements à l'instar de Skull & Bones et Beyond Good & Evils 2 sont compliqués et laissent le studio dans une position inconfortable.

Assassin's Creed Black Flag Remake ?

Voici la rumeur qui s'était le plus répandue, si la première version d'AC 4 a été retirée du magasin Steam, c'est pour laisser place à Assassin's Creed Black Flag Remake qui devrait arriver dans le futur. Une hypothèse alimentée par un récent article de Kotaku annonçant le développement d'une refonte totale de l'épisode tant apprécié par l'équipe de Singapour, en charge de Skull & Bones. Cependant, la rumeur date de juin et annonçait que le jeu ne serait pas achevé avant "au moins quelques années". En réponse donc à ces spéculations, Ubisoft a publié une déclaration expliquant que si le jeu n'est pas disponible à l'achat cela est simplement dû à un problème plus qu'à une véritable volonté de l'éditeur français.

Le site Eurogamer serait entré en contact avec un porte-parole qui aurait indiqué que « cela est dû à un problème technique et nos équipes travaillent sur une solution pour le ramener au plus vite.» Il faudra donc patienter encore un peu pour voir si un éventuel remake serait en préparation. Pour rappel, Skull & Bones devait être lui-même un spin-off d'Assassins Creed Black Flag avant que son développement ne prenne les proportions qu'on lui connaît. De plus, Ubisoft Singapour a tout intérêt à se concentrer sur le bouclage de Skull & Bones alors que ce dernier n'a toujours pas communiqué de nouvelles dates depuis son dernier report.

Des assassins partout

Pendant que les rumeurs vont de bons trains sur Assassin's Creed Black Flag Remake, c'est dans une autre région sableuse que la nouveauté arrive avec Assassin's Creed Mirage vendu comme un retour aux sources pour la franchise avec un terrain de jeu plus petit, une durée de vie moins gargantuesque et un cadre rappelant particulièrement les premiers épisodes. Pour rappel, de nombreux titres sont encore attendus, ça serait pas moins de 11 jeux Assassin's Creed qui seraient en préparation, dont l'un au Japon, l'autre lors de la chasse aux sorcières ou encore un en Chine.