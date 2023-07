Encore aujourd'hui, près de 10 ans après sa sortie, Assassin's Creed IV Black Flag reste l'un des épisodes les plus appréciés de la franchise. Entre son héros charismatique, Edward Kenway, et son ambiance, Ubisoft Montréal a fait mouche. Un tour de force quelque part après la déception induite AC3 pour une frange de la communauté. Et contre toute attente, Assassin's Creed 4 n'est pas tout à fait mort.

Une mise à jour 1.08 pour Assassin's Creed 4 Black Flag

Malgré des hauts et des bas, Ubisoft sait que la franchise AC est sa poule aux œufs d'or. Et pas que d'un point de vue commercial d'ailleurs, puisque c'est aussi l'une des licences de l'éditeur que les joueurs aiment le plus. Pour remonter un peu la pente et capitaliser sur ce trésor, Ubi va mettre les bouchées doubles. Dans les années à venir, le pourcentage de personnes qui œuvrent sur la saga va grimper de 40%. Ils seront à terme environ 2 800 contre 2 000 actuellement. Une force de frappe nécessaire pour donner vie aux 11 jeux Assassin's Creed en développement. Une bonne partie devant sortir entre cette année et 2026, au plus tôt.

Mais avant cela, la société française apporte une mise à jour 1.08 surprise à Assassin's Creed Black Flag. Près de 10 ans après le lancement, on peut se demander la pertinence d'un tel patch, mais les joueurs PC vont vite en comprendre l'intérêt. Jusqu'à maintenant, certains d'entre eux rencontraient un problème assez handicapant. Au lieu de se lancer en plein écran, le jeu restait en mode fenêtré. Avec cette nouvelle mise à jour, le bug devrait être enfin corrigé.

La taille du patch 1.08 Assassin's Creed IV Black Flag oscille entre 12 et 13 Mb en fonction de votre version. Un détail anecdotique vu la très maigre différence, mais vous êtes au courant de ce qui vous attend. À noter qu’il est disponible sur Ubisoft Connect et Steam. Cette résurrection d’Assassin’s Creed 4 n’est qu’une première étape, car en coulisses, Ubisoft aurait un projet bien plus vaste pour les fans.

Une suite en anime et les premières infos sur le remake

Selon les informations du média américain Kotaku, Assassin’s Creed Black Flag Remake serait l’un des très nombreux jeux en cours de conception. Un projet qui pourrait mettre beaucoup de temps avant de voir le jour, étant donné qu’il aurait été validé tout récemment. Et dans l'optique de ne pas se mettre à dos des millions de fans, Ubisoft aurait demandé l’aide d’Ubisoft Singapour (Skull & Bones) pour insuffler une touche de modernité aux batailles navales et à la partie navigation. Vu l’état actuel de Skull & Bones, qui accumule les retards depuis plusieurs années, on ne sait pas s’il faut se réjouir ou avoir peur.

Si vous faites partie de celles et ceux qui adorent Assassin's Creed Black Flag, surtout son héros, il y a peut-être une bonne nouvelle pour vous. En avril dernier, un anime Assassin's Creed : The Forgotten Temple est sorti par le biais de Webtoon. « Edward Kenway est de retour et fait le Saut de la Foi en Asie dans une toute nouvelle aventure. La chasse est ouverte pour retrouver un mystérieux trésor abandonné par Ceux-qui-étaient-là-avant. Et cette fois, Assassins et Templiers ne sont pas les seuls à vouloir le récupérer… Rejoignez le pirate le plus rusé de l'histoire dans un voyage épique autour de la mer de Chine » (via le site officiel). Une production Redice Studio.