Un jeu qui mélange Baldur’s Gate 3 et Assassin’s Creed Black, et qui ferait oublier la déception Skull and Bones ? Oui, il existe et devrait même arriver très bientôt.

Ces dernières années, les jeux de piraterie ont le vent en poupe. Il n’y a qu’à voir le succès retentissant de Sea of Thieves, dont la notoriété n’est plus à prouver. Sur toutes les plateformes confondues, 35 millions de joueurs ont été enregistrés. Il y a aussi eu le phénomène Skull and Bones, qui a malheureusement plus marqué les esprits par son développement, interminable et laborieux, que par son univers. Il aura au moins eu le mérite de ranimer Assassin’s Creed Black Flag, qui a enregistré un nouveau pic de popularité, suite au lancement de Skull and Bones. Comme quoi, plus de 10 ans après sa sortie, il est toujours aussi en vogue. Pour les fans, ça tombe bien, car un nouveau titre vient d’être annoncé et il devrait mélanger les expériences de jeu d'AC Black Flag… et de Baldur’s Gate 3.

Un mélange de Baldur’s Gate 3 et d’Assassin’s Creed Black Flag

C’est une surprise qui en étonnera plus d’un ! Le studio français Savage a annoncé récemment le développement d’un nouveau titre de piraterie Flint :Treasure of Oblivion. Il est prévu pour fin 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il aura la particularité de mélanger l’univers de piraterie, à un gameplay façon Donjons et Dragons avec des dés, comme on a pu le voir récemment dans Baldur’s Gate 3.

Autre source d’inspiration très importante pour le groupe : L’ile au Trésor, le roman de Robert Louis Stevenson. Savage considère même qu’il développe un spin-off de l'œuvre. « Le capitaine Flint est l’un des personnages centraux du livre, mais dans le roman, il est déjà mort et c’est son trésor que recherche le personnage principal », explique la directrice de production Saïda Mirzoeva. Vous y suivrez donc les aventures du capitaine Flint et de son second Billy Bones, toujours accompagné de son équipage de pirate. Ensemble, ils se mettent en quête de ce fameux trésor légendaire, qui fera la renommée du capitaine.

Un premier essai pour Savage

Niveau gameplay, l’on doit s’attendre à un jeu très stratégique et des combats au tour par tour. Chaque pirate devra être positionné correctement et utiliser les bonnes compétences pour mener à bien les batailles ; comme dans le titre de Larian. Le récit devrait également être très dense et comporter de nombreux choix qui devraient influencer le cours des événements. Si le côté Baldur’s Gate 3 est déjà très prometteur, la vie de Pirate façon Assassin's Creed Black Flag n'est pas en reste. Le studio Savage garantit une exploration qui vous emmènera aux quatre coins du monde, « de la ville de Saint-Malo en France, aux contrées exotiques d’Amérique Centrale ». Tout comme dans le titre d’Ubisoft, une dimension historique pourrait donc ressortir. Qui sait, la ville de Havane pourrait même faire partie du voyage ?

Si la promesse fait envie, il faut quand même signaler qu’il s’agit du tout premier jeu du studio Savage. S’il est tout de même composé de vétérans, qui ont travaillé sur Ghost Recon, Tell Me Why ou encore Aliens Dark Descent, c’est un nouveau départ pour ses fondateurs qui doivent refaire leurs preuves. Espérons que Flint : Treasure of Oblivion pourra y contribuer.