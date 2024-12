Près de dix ans après sa sortie, Assassin’s Creed Black Flag continue de captiver les joueurs. Mais cette fois, ce n’est pas seulement pour son histoire ou ses batailles navales. Une vidéo impressionnante publiée par la chaîne Beyond The Hype montre à quoi ressemble le jeu, transformé grâce à des mods graphiques et une configuration ultra-puissante. Et le résultat est tout simplement bluffant.

Des graphismes à couper le souffle pour Assassin's Creed Black Flag

Imaginez les Caraïbes comme vous ne les avez jamais vues : des reflets d’eau hyper réalistes, des ombres dynamiques et des textures sublimées. Grâce à l’utilisation du ray tracing et de mods avancés, Assassin’s Creed Black Flag passe au niveau supérieur. Chaque détail, qu’il s’agisse des vagues, des navires ou des villes comme La Havane, semble avoir été recréé pour répondre aux standards graphiques actuels. Le jeu prend une nouvelle vie, presque méconnaissable, tout en conservant son âme.

Les secrets derrière cette métamorphose

Pour atteindre ce niveau de détail sur Assassin's Creed Black Flag, plusieurs outils et mods ont été utilisés. Parmi les plus notables :

Ray tracing de Pascal Gilcher pour des effets de lumière et de réflexion ultra-réalistes.

pour des effets de lumière et de réflexion ultra-réalistes. Reshade personnalisé , ajustant les couleurs et les contrastes pour un rendu plus naturel (disponible par ici)

, ajustant les couleurs et les contrastes pour un rendu plus naturel (disponible par ici) AnvilToolkit , permettant de modifier en profondeur les paramètres du jeu.

, permettant de modifier en profondeur les paramètres du jeu. Max LOD Mods , qui augmentent la qualité des détails dans des zones clés comme Nassau ou les temples mayas.

, qui augmentent la qualité des détails dans des zones clés comme Nassau ou les temples mayas. Suppression des éléments intrusifs comme les contours lumineux des ennemis ou l’effet gris lors de la furtivité.

Ces ajustements rendent le monde plus vivant sur Assassin's Creed Black Flag , tout en supprimant les petits détails visuels qui pouvaient nuire à l’immersion.

Une configuration qui en impose

Ce niveau de réalisme sur Assassin's Creed Black Flag n’est pas à la portée de toutes les machines. La vidéo a été réalisée avec un PC équipé d’un processeur Ryzen 9 3900x et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090. Cette configuration, parmi les plus performantes du marché, permet de jouer en 8K avec des réglages ultra, un rêve pour de nombreux joueurs PC.

Source : Beyond The Hype