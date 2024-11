Pour rappel, des dataminers avaient découvert des éléments pour le moins compromettants vis-à-vis d'Assassin's Creed Animus, un nouveau hub gratuit centré sur l'époque moderne et arrivant en même temps que Shadows. Ces leaks suggéraient la présence sur celui-ci de Battle Pass et autres microtransactions, que les joueurs n'ont clairement pas vu d'un œil très amène. Ubisoft vient toutefois mettre les choses au clair au sujet de ce fameux Animus.

Ubisoft met les choses au clair autour d'Assassin's Creed Animus

Après plusieurs années d'errement autour du lien entre le passé et le présent dans les jeux Assassin's Creed, Shadows était supposé être un retour à plus de stabilité. Ce notamment grâce à la sortie concomitante d'Animus, autrefois connu sous le nom de code Infinity. Celui-ci servira donc de hub s'intéressant à l'époque moderne de la franchise et servira de passerelle vers les futurs jeux de la licence. En commençant par Shadows, dont il accompagnera la sortie le 14 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Selon de récents leaks, l'Animus intégrerait des éléments dignes d'un jeu-service comme un Battle Pass et des microtransactions de l'ordre cosmétique contre argent in-game. Une découverte qui n'a naturellement pas plu du tout aux joueurs. Surtout compte tenu du climat d'instabilité autour d'Assassin's Creed Shadows, voire même d'Ubisoft en général.

Le géant français n'a donc pas attendu longtemps pour venir clarifier la situation. Sur Reddit, un certain Ubi-Waldo s'est justement fendu d'un message pour donner d'importantes précisions vis-à-vis d'Assassin's Creed Animus. « Nous avons remarqué que de fausses rumeurs circulent en ligne à propos d'Animus Hub. Nous souhaitions ainsi apporter d'importantes clarifications ». Voici donc ce qu'Ubisoft avait à dire à ce sujet :

Toutes les récompenses disponibles dans Assassin's Creed Animus seront entièrement gratuites.

Il n’y a pas d’abonnement payant ni de Battle Pass payant dans le hub.

Les joueurs auront accès au contenu régulier et aux missions sans frais supplémentaires.

L'Animus devrait donc bien servir de sous-couche jeu-service pour les futurs opus de la franchise, avec des missions à accomplir en leur sein pour débloquer des récompenses dans le « présent ». Il est toutefois rassurant de voir que, pour l'heure, une monétisation prédatrice ne soit pas au cœur des considérations vis-à-vis de cette nouveauté à venir en même temps qu'Assassin's Creed Shadows le 14 février prochain. Nous en aurons cependant le cœur net à ce moment-là.

Une potentielle crise évitée, pour cette fois ? © Ubisoft

Source : Reddit