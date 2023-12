Une mise à jour importante est prévue pour le 19 décembre 2023, apportant des extensions notables au menu du simulateur de combat en ligne "NEST" dans Armored Core 6 Fires of Rubicon. De quoi satisfaire les amateurs de multijoueur en quête de défis dans leur vie de joueurs. Vous allez avoir une raison de plus de retourner vous battre avec vos grosses machines.

Armored Core 6 offre une belle mise à jour

La partie NEST de Armored Core 6, à savoir tout simplement la composante PVP s'offre une mise à jour de qualité. En fait, la zone PvP appelée Nest permet aux joueurs de s'affronter en utilisant leurs méchas personnalisés de plusieurs façons. Et les développeurs souhaitent d'ailleurs vous en proposer une nouvelle, à savoir :

Ajout des Matchs Classés : Les joueurs peuvent désormais participer à des matchs classés, où ils seront automatiquement mélangés avec des joueurs de rang similaire.

Les matchs classés offrent deux modes : des combats en tête-à-tête (1 contre 1) et des combats d'équipe (3 contre 3).

Le rang des joueurs est déterminé séparément pour chaque mode. Le tout est divisé en plusieurs niveaux : UNRANKED, D, C, B, A, S.

En jouant et en gagnant, les joueurs peuvent augmenter leurs RP (Points de Rang) et viser des rangs plus élevés. Personnalisation des Plaques d'Identification (Nameplates) : Les joueurs peuvent désormais personnaliser les plaques d'identification qui s'affichent dans les matchs classiques et classés.

Ces plaques peuvent être achetées au "Plate Shop" en utilisant les NP (Nest Points) gagnés dans les matchs classés, ou peuvent être obtenues en fonction des performances en match classé. Encouragements aux Joueurs : Les développeurs encouragent les joueurs à participer activement aux matchs classés pour gagner des plaques d'identification uniques et les personnaliser selon leurs préférences.

Dans le même temps, l'équipe de développement (FromSoftware) remercie les joueurs pour leur soutien continu. Et s'engage à améliorer constamment l'expérience de jeu.

Un jeu qualitatif

Armored Core 6: Fires of Rubicon est la dernière itération de la série de jeux vidéo Armored Core. Renommée pour ses combats de méchas et sa profondeur de personnalisation. Le jeu est centré sur des batailles de méchas, offrant aux joueurs la possibilité de piloter et de personnaliser leurs propres robots de combat. Ces méchas peuvent être équipés de diverses armes et pièces, permettant une multitude de combinaisons et de stratégies de combat. La personnalisation est un élément clé du jeu. Permettant aux joueurs de créer des méchas uniques en fonction de leurs préférences de jeu. Ils peuvent choisir parmi une large gamme de pièces, armes, et autres équipements pour optimiser leurs méchas pour différents types de missions et de combats. Malgré tout, le jeu a encore quelques défauts. On vous invite à lire notre TEST pour en savoir plus.