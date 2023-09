Armored Core 6 a su se faire une place parmi les grosses sorties de cette année 2023. Si certain n'ont d'yeux que pour Starfield ou Baldur's Gate 3 dernièrement, d'autres se donnent corps et âme à la dernière production de FromSoftware. Le studio ne compte pas les laisser sur la touche et continue d'améliorer le retour en fanfare de sa licence à grands renforts de mises à jour. Justement, le patch 1.02 d'Armored Core 6 Fires of Rubicon a été déployé et si vous aviez lâché le jeu, c'est peut être le moment ou jamais d'y retourner.

Une nouvelle mise à jour pour Armored Core 6

La dernière mise à jour du jeu s'attaque en effet à l’équilibrage de sa campagne solo, jugée difficile par certains joueurs. De nombreuses armes ont alors été buffées ce qui offre plus de possibilités lors des combats de boss d'Armored Core 6. « Cela va permettre aux joueurs d'avoir plus de diversité dans leurs builds dès le début du jeu et jusqu'à sa moitié », explique le studio.

Il est intéressant de voir que ce patch s'attarde à améliorer des armes peu utilisées. L'objectif étant finalement de les rendre plus viables afin d'augmenter les possibilités. Un choix intéressant puisque plutôt que d'affaiblir des armes puissantes déjà appréciées des joueurs qui les utilisent déjà fréquemment. Une mise à jour qui va donc dans le sens des joueurs en leur offrant plus d'adaptabilité tout en corrigeant certains bugs. Voici dans le détail tout les changements de la dernière mise à jour d'Armored Core 6 :

Patch notes de la version 1.02 d'Armored Core 6

Les armes :

MA-J-200 RANSETSU-RF: Augmentation de la puissance et de la cadence, réduction du temps de recharge.

LR-036 CURTIS: Augmentation de la puissance de feu et réduction du temps de recharge.

RF-024 TURNER: Augmentation de la puissance d'attaque et de la rapidité des projectiles, réduction du temps de recharge.

RF-025 SCUDDER: Augmentation de la puissance d'attaque et de la rapidité des projectiles, réduction du temps de recharge.

MA-J-201 RANSETSU-AR: Augmentation de la puissance d'attaque et de la rapidité des projectiles, réduction du temps de recharge.

MG-014 LUDLOW: Augmentation de la puissance, de la capacité du chargeur et de la vitesse des projectiles. Réduction du recul et du temps de chargement.

DF-MG-02 CHANG-CHEN: Augmentation de la puissance, de la capacité du chargeur et de la vitesse des projectiles. Réduction du temps de chargement

MA-E-210 ETSUJIN: Augmentation de la puissance, de la capacité du chargeur et de la vitesse des projectiles. Réduction du temps de chargement

Certaines attaques de AAP07: BALTEUS, IA-13: SEA SPIDER et IB-01: CEL240 ont été ajustées

Correctifs :