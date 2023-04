ARK 2 s’était payé Vin Diesel (Fast and Furious) pour sa première bande-annonce, mais avec ou sans la star américaine, le jeu va finalement faire des déçus. La raison ? Il ratera ni plus ni moins sa cible et ne sortira pas à l’heure prévue. Dans son malheur, le studio Wildcard a toutefois annoncé un remaster de son premier opus. Non, il n’y a aucun poisson d’avril là-dedans.

ARK Survival Evolved est certainement l’un des jeux de survie multijoueur les plus populaires de ces dernières années. Presque l’un des pionniers d’un nouveau genre, comme Rust ou encore Day Z. A sa sortie, malgré ses énormes problèmes d’optimisation et ses nombreux bugs, ARK est rapidement devenu un véritable phénomène sur Steam. Le jeu est d’ailleurs encore beaucoup joué, même s’il se traîne encore de nombreux soucis et donne toujours ce sentiment d’être inachevé après toutes ces années. Puis ARK 2 a été annoncé.

ARK 2 est repoussé, mais pour une bonne raison (deux même)

Une multitude de DLC et des sorties consoles plus tard, ARK Survival Evolved nous a donc présenté son successeur, sobrement nommé ARK 2. On ne sait pour le moment pas grand-chose du jeu, rien du tout même, si ce n’est que Vin Diesel prêtera son visage à l’un des personnages du jeu (à moins que ce ne soit que pour la publicité).

À l’origine, ARK 2 devait arriver cette année sur PC et Xbox Series, mais finalement, il ratera le coche. Désormais, le jeu est prévu pour 2024 sans aucune fenêtre de sortie. Dans son communiqué, le studio affirme que « ce délai supplémentaire » va permettre à « ARK 2 d'être le meilleur jeu possible et d'offrir une expérience vraiment exceptionnelle et enrichissante aux joueurs ». Ce report devrait également offrir un peu plus de temps aux équipes pour se familiariser avec l’Unreal Engine 5. Mais pas que, puisqu'un gros remaster devrait sortir dès cet été.

Un remaster inattendu

Malgré ce report, Wildcard ne compte pas laisser sa licence se reposer. Un remaster du premier ARK est sur les rails et arrivera dès le mois d'août 2023.

Nommé ARK Survival Ascended (ou ASA), ce remaster compte remettre sur pied le titre originel en proposant une refonte graphique intégrale sous Unreal Engine 5. De grosses amélioration de son expérience sur consoles et PC son également attendus. En revanche, le ton risque de rapidement monter chez les joueurs puisque ce remaster ne sera aucunement considéré comme une grosse mise à jour. Il faudra donc repasser à la caisse pour racheter le jeu de base. Mais aussi tous les DLC pack par pack.

Toutes les versions d’ARK Survival Ascended

ARK Survival Ascenced sera donc proposé sur Xbox Series et PC dans un bundle qui inclura la précommande d’ARK 2 et un accès à la bêta fermée de ce dernier qui devrait arriver prochainement. À côté de ça, les DLC « scénarisés » seront vendus séparément et arriveront au compte goutte. Sur PS5, ARK Survival Ascended sera un poil moins cher, mais sans l’accès à ARK 2 (ce dernier est maintenant une exclu Xbox). Les DLC eux aussi seront à acheter séparément, que vous ayez la version de base du jeu ou pas.

Xbox Series et PC ARK Respawned Bundle - 49,99€ - ARK Survival Ascended + ARK 2 + Accès anticipé à la bêta fermée (ce pack disparaitra d’ici août 2024 et les jeux seront alors vendus séparément)



PS5 ARK Survival Ascended - 39,99€ - ne contient que le jeu de base



Toutes les plateformes Pack DLC 1 « Explorer's Pass » - 19,99€ - comprend Scorched Earth, Aberration (Q4 2023) et Extinction (Q1 2024). Pack DLC 2 « Genesis Pass » - 19,99€ - comprend Genesis Part 1 (Q1 2024) et Genesis Part 2 (Q2 2024).



ARK Survival Ascended comprendra donc le jeu d’origine remasterisé sous Unreal Engine 5, ses modes de jeu et ses cartes d’origines. Mais aussi toutes les cartes dites « non-canon».

Le mode à la Hunger Games, Survival of the Fittest, sera lui aussi de la partie. ce dernier a récemment fait l'objet d'une refonte. Une équipe sera d'ailleurs en charge de le maintenir en vie indépendamment du reste. Le studio annonce également du jeu multiplateforme et ouvrira les mods à toutes les plateformes. Qu’ils soient payants ou gratuits.

Trailer du "nouveau" Survival of the Fittest

La franchise ARK se développe partout

En plus de ces deux gros jeux, la licence sera aussi très active sur Switch, Mobile et même sur petit écran. Sur la console de Nintendo, ARK a le droit à une grosse roadmap qui annonce l’arrivée de tout un tas de contenu. Rien d’inédit cela dit puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que de ce qui est d’ores et déjà présent sur les autres plateformes.

Roadmap de la version Nintendo Switch

Après Scorched Earth, Aberration et Ragnarok qui ont tous été publiés, Les DLC continueront de tomber dès le 11 avril avec Extinction. D'autres mises à jour majeures suivront.

DLC Extinction - 11 avril 2023

Mai 2023 - Ajout de serveurs spécifiques

DLC Genesis Part 1 - Juin 2023

DLC Genesis Part 2 - Octobre 2023

Hiver 2023 à 2024 - Cartes communautaires restantes

Refonte de la version mobile et une série télé

La version mobile d’ARK sortira d’ici la fin de l’année en version améliorée. Le studio Wildcard annonce que ce nouveau jeu sera basé sur la version Nintendo Switch. Il disposera de nettes améliorations graphiques et d'une meilleure stabilité. Les DLC et tout le contenu communautaire seront ajoutés petit à petit. De plus amples informations seront données un peu plus tard. Le jeu aura lui aussi le droit à sa propre feuille de route. Oui, ARK est partout.

Vraiment partout pour le coup, puisque la franchise arrivera aussi bientôt sur petit écran via une série animée. Si l'on ne sait pas encore sur quelle plateforme elle arrivera, le show met les petits plats dans les grands. La série s'offre en effet un casting 5 étoiles pour sa version originale. Parmi les stars qui viendront prêter leur voix on retrouve Gerard Butler, Michelle Yeoh, Elliot Page, Monica Bellucci, Devery Jacobs, Malcolm McDowell ou encore Russell Crowe et Vin Diesel.

La saison 1 de la série ARK sera composé de 14 épisodes et promet une histoire totalement inédite, mélangeant fantastique et science fiction. On vous laisse la bande-annonce juste ici.