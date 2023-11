La série League of Legends, Arcane, est l’un des plus grands succès de Netflix. Mieux encore, la série a réussi l'exploit de devenir l'une des séries favorites du public et même de décrocher un succès critique tel qu'elle côtoie les immenses mastodontes comme Game of Thrones ou encore Breaking Bad. Oui, Arcane est l'une des meilleures séries de ces dernières années à bien des niveaux et tout le monde n'attend plus qu'une chose : la saison 2. Devinez qui vient de nous donner une date de sortie ?

Oui, Netflix a enfin craché le morceau. La saison 2 d'Arcane sera diffusée à partir du mois de novembre 2024. Il va falloir malheureusement patienter près d'un an avant de pouvoir poser les yeux sur la suite des aventures de Jinx, Vi, Caitlyn et Jayce. On ne spoile rien pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de se poser pour regarder la première saison, mais le final avait de quoi nous promettre de vraies folies pour la suite. Pour le moment, pas d'informations croustillantes à se mettre sous la dent, on se contentera d'un très bref trailer diffusé pendant l'émission de la Geeked Week de Netflix, mais c'est tout, malheureusement.

Une fois encore, c'est le très talentueux studio Fortiche qui s'occupera de l'animation. C'était déjà l'un des points forts de la saison 1. Arcane est visuellement bluffante. Que ce soit la direction artistique, les plans, l'animation… tout est artistiquement parfait. On suppose que la saison 2 sera au moins du même niveau, on l'espère en tout cas. Rendez-vous dans un an pour en avoir le cœur net. Bon, en vérité, il y a fort à parier que la série refera parler d'elle avant ça, peut-être durant les Game Awards en décembre d'ailleurs, qui sait.