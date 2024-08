Coup dur pour le monde de l’animation et surtout Netflix. Pas plus tard qu’hier, plusieurs séries d’animations commandées par le géant de la SVOD ont vu leurs épisodes fuiter. Parmi eux, des programmes particulièrement attendus dont Dan Da Dan, Terminator Zero de Netflix ou encore Ranma 1/2. La déferlante continue, et c’est désormais la saison 2 d’Arcane qui est impactée. Une majorité des épisodes se retrouve déjà sur la Toile à plusieurs mois de leur sortie.

Plusieurs épisodes de la saison 2 d'Arcane ont fuité

La division animation de Netflix est victime d’un leak sans précédent. Plusieurs épisodes de ses projets se sont retrouvés sur la Toile ces dernières 24 heures. Le dernier en date est sans aucun doute le plus attendu de tous : la saison 2 d’Arcane. Les cinq premiers épisodes de la série ont fuité dans leur intégralité, dans une qualité médiocre et sans être terminés. On ne mettra aucun lien ou une seule image par respect pour les équipes, mais pour avoir vu plusieurs images et spoilers, la situation est grave.

C'est un énorme coup dur pour Netflix, qui n’a toujours pas réagi officiellement à la fuite, et surtout pour le studio Fortiche, qui travaille d’arrache-pied sur la conclusion de la série depuis des mois voire des années. La saison 2 d’Arcane est cependant loin d’être un cas isolé. Dans la journée du 7 août 2024, d’autres séries et films d’animation de Netflix ont subi le même sort. On retrouve par exemple l’anime Dandadan, Ranma 1/2, Terminator Zero, un film Bob l'Éponge et un film Mononoke.

On vous invite donc à la plus grande prudence sur les réseaux sociaux, en attendant la sortie officielle de la série en novembre prochain. Quelques extraits et images commencent déjà à être diffusés sur X (anciennement Twitter), et des spoilers plus conséquents sur la saison 2 d’Arcane ne devraient pas tarder. Comme toujours, il faudra faire le nécessaire pour se protéger. On vous recommande donc de masquer au possible les mots autour d’Arcane, sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, voici la marche à suivre pour Twitter par exemple :

Ouvrez les paramètres

Allez dans « Confidentialité et sécurité »

Se rendre dans « Masquer et Bloquer »

Ajoutez toutes les variations possibles du mot-clé (Arcane, Arcanespoilers, Arcaneleaks, Vi, Jinx etc..)

Sources : 4chan, X