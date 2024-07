Arcane reviendra prochainement avec une seconde et dernière saison particulièrement attendue. Comme si on ne trépignait pas déjà assez d’impatience, Netflix dévoile de nouveaux extraits.

En 2021, Netflix a pris tout le monde de court avec Arcane. La série animée par le studio français Fortiche a ouvert l’univers de League of Legends a un tout nouveau public. Le succès a été immédiat, à tel point qu'elle s’est hissée dans le top 1 de la plateforme dans le monde entier et ce pendant plusieurs semaines. L’adaptation figure parmi les meilleures pour un jeu vidéo, et Netflix s'est empressé de commander une saison 2 au vu de la popularité du programme. Après trois années d’attente, Cait, Vi et Jinx seront de retour en novembre prochain. L'échéance se rapprochant petit à petit, le géant du streaming continue de faire grimper l’impatience des joueurs avec une nouvelle vidéo inédite.

Nouvel extrait pour la saison 2 d'Arcane

Après les événements tragiques du grand final de la première saison, Piltover est en ébullition. La fameuse guerre qui l'oppose à la ville de Zaun, qui fera tant de ravages dans l’univers de League of Legends, est sur le point d’exploser et la tension sera à son comble. Malgré le contexte lourd que cela implique, la saison 2 d’Arcane ne devrait cependant pas faire l’impasse sur ses moments plus légers. Preuve en est avec le nouvel extrait partagé par Netflix ce weekend. On retrouve cette fois Heimerdinger et Ekko en mission d’infiltration, que le professeur prend particulièrement au sérieux.

Une petite mise en bouche qui suffit clairement à mettre l’eau à la bouche des fans qui attendent impatiemment la saison 2 d’Arcane, qui sera donc la dernière. Netflix et Fortiche ont confirmé que les histoires Jinx, Vi et leurs camarades se termineront en novembre prochain. Cependant les deux partenaires vont continuer d’étendre l’univers de League of Legends avec d’autres adaptations, qui s’attaqueront très certainement aux régions du jeu. Il faut dire que le titre ne manque pas de personnages hauts en couleur et d’événements marquants à explorer. Les prochaines adaptations se déferont donc du nom d'Arcane pour ouvrir un tout nouveau chapitre.

