Alors que League of Legends se développe toujours plus Arcane se faufile partout pour le plus grand plaisir des fans.

L’univers de League of Legends est en effervescence depuis la diffusion de la saison 2 d’Arcane sur Netflix. Un nouveau carton qui, en prime, bouleverse toute la licence bien au-delà de la série. Riot Games l’a dit, de gros changements vont être opérés pour son univers, Arcane devient désormais canon et se retrouve bien évidemment sous le feu des projecteurs. Alors quand la firme nous annonce un nouveau jeu, Arcane est forcément attendu à la fête.

Arcane devrait bientôt être un VRAI carton

Riot crée la polémique après l’annonce de son prochain gros projet, un jeu de cartes à collectionner pour venir gratter du terrain à Magic, Pokemon et Lorcana, tous bien installés. Une annonce évènement, mais qui n’a pas plus aux fans, dans la mesure où Legends of Runeterra, jeu de cartes en ligne, est à l’abandon depuis un moment. Autre point qui fait tiquer les joueurs, les premiers aperçus de ces fameuses cartes à collectionner n’ont clairement pas convaincu. Entre les artworks repompés de League of Legends ou de Legends of Runeterra, ou encore les couleurs trop claquante et le manque de relief de l'ensemble. Bref, le design ne convainc pas, mais ça, c’était avant l’annonce d’Arcane.

Puisque oui, la série de Fortiche et Riot Games sera bien évidemment mise à l’honneur dans le prochain jeu de cartes à collectionner. L’information aurait leaké sur une plateforme chinoise avant d’être massivement relayée avec des visuels. On peut ainsi voir que plusieurs cartes sont prévues aux couleurs de certains héros d'Arcane comme Vi, Jinx, Caitlyn, Viktor, Warwick ou encore Heimerdinger. Pas de Jayce ni de Ekko par contre.



Les premières images qui auraient leaké

Un bel avenir pour le nouveau jeu de cartes ? Riot veut y croire !

Ici les cartes semblent bien plus travaillées. Visuellement elles ont du relief, les illustrations sont plutôt jolies. Il est encore une fois possible qu’il ne s'agisse ici que de placement pour une annonce. Le tout serait visiblement proposé avec un coffret collector aux couleurs des deux héroïnes principales, Jinx et Vi, avec qui tout commence. On attendra évidemment davantage d'informations au sujet de ces nouvelles cartes Arcane et plus globalement du jeu entier. Pour le moment, Riot s’est contenté de nous dire qu’il misait gros sur ce nouveau projet et vise même à l'installer sur la scène compétitive. Il a notamment été dis qu'il y aurait régulièrement de nouvelle extension et un suivis de tous les instants. Affaire à suivre donc. Pour le moment tout est encore en développement.

