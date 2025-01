On est comme vous, nous aussi nous aimons nourrir notre passion pour nos licences de cœur en collectionnant de belles pièces. Alors, si vous êtes des amateurs de League of Legends, et surtout d'Arcane, deux nouveaux objets devraient vous faire de l'œil. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, ne tardez pas pour être certain d'avoir votre exemplaire.

De belles figurines pour les fans d'Arcane

En matière de jeux vidéo ou de séries, on a trop souvent l'habitude des figurines hors de prix. Ce n'est toujours pas donné, mais le fabricant Hot Toys propose deux nouvelles statuettes à l'effigie de deux personnages adorés d'Arcane : Jinx et Vi. Les deux sœurs trouveront-elles place sur vos étagères aux côtés de tous les collectors Arcane ?

© Hot Toys / Riot Games

Jinx sera bien armée pour votre collection

La première faire son apparition n'est autre que Jinx ! Cette figurine à l'échelle 1/6e arbore le look de l'anti-héroïne dans la saison 2. Elle dispose de plusieurs visages sculptés selon l'expression que vous préfèrerez lui donner. De même, une panoplie d'accessoires l'accompagne, dont son fidèle Poiscaille !

Cette action figurine de Jinx a été conçue pour les fans d'Arcane. Si vous avez aimé la saison 2, peut-être craquerez-vous pour elle. Son prix est affiché à 273,35 € (hors frais de port). La fenêtre de livraison est relativement large, entre octobre 2025 et mars 2026.





© Hot Toys / Riot Games

Vi d'Arcane bien équipée pour rejoindre votre collection

Quand serait Jinx sans sa sœur ? La série Arcane nous l'a bien montré, avec des scènes fortes en émotions... C'est pourquoi les plus ardents fans voudront sans doute réunir la fratrie avec la figurine Hot Toys de Vi ! Elle aussi est conçue à l'échelle 1/6e et s'articule selon vos envies. Cela permet de beaux effets de mise en scène, notamment en variant avec les fameux gantelets qui accompagnent ce modèle.

L'aînée des sœurs est proposée à un prix légèrement supérieur. Il vous faudra débourser 278,32 € (hors frais de port) pour en faire l'acquisition. Elle arrivera également un petit peu plus tard. Comptez sur une livraison prévue pour la première moitié de l'année 2026.





© Hot Toys / Riot Games