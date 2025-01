Avis aux fans français de la série phare de Netflix qu'est Arcane va très prochainement avoir droit à un événement exceptionnel et gratuit chez nous !

Presque deux mois tout pile après la seconde et dernière saison d'Arcane sur Netflix, Vi, Jinx et le reste de la bande vont en effet dans quelques jours s'installer pendant un temps en France. La très belle fierté nationale d'animation qu'est l'œuvre d'art de Fortiche Studios va laisser les fans entrer dans les coulisses, et ce gratuitement, par-dessus le marché. Voici les détails au sujet de cet événement.

Les coulisses d'Arcane s'ouvrent bientôt exceptionnellement en France

Avec seulement deux saisons particulièrement intenses, Arcane figure définitivement aujourd'hui comme l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo en série diffusées par Netflix, voire l'une des meilleures œuvres de son catalogue tout court. La série d'animation a connu un carton planétaire, notamment grâce au sublime travail artistique du studio français Fortiche. Pour leur rendre un hommage amplement mérité, l'arc Piltover/Zaun des adaptations de League of Legends (en attendant avec impatience la suite) s'ouvre aux fans français par l'entremise d'une exposition exceptionnelle sobrement baptisée : « Dans les coulisses de la série Arcane ».

Celle-ci se tiendra plus précisément à l'Hôtel de Ville de Montpellier, du 27 janvier au 21 février. Celle-ci vise à mettre en avant le magnifique univers artistique mis en lumière par Fortiche. Ce à travers diverses reproductions, illustrations des étapes de création de plusieurs personnages, ainsi que des éléments vidéos mettant en avant le processus créatif des nombreux passages mémorables de la série Arcane. Cerise sur le gâteau : les entrées pour cette exposition événement à Montpellier sont gratuites.

À noter que les participants à l'exposition pourront également avoir une chance de gagner un des cinq exemplaires de l'arbook « L'art de la création d'Arcane », édité par Manabook, et mis à disposition lors de l'événement dans le cadre d'un jeu concours. Celui-ci est actuellement en rupture de stock, et se présente donc comme une belle pièce de collection pour les fans de la série, ou de League of Legends en général. Vous retrouverez toutes ces informations relatives à l'exposition Arcane à venir très bientôt sur le site officiel de la Ville de Montpellier, cité également en source ci-dessous.

Source : Montpellier.fr