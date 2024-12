C’est LE phénomène de cette fin d’année, la saison 2 d’Arcane a été un carton monumental. Elle s'est non seulement hissé dans le top 10 des programmes les plus vus à vitesse grand V un peu partout dans le monde, mais en prime, elle a hautement été saluée par la critique. Et on ne parle pas ici que de la presse, puisque l’immense majorité des spectateurs a adoré et en redemande. Alors que d’autres projets sont attendus, l’heure est au bilan. Et visiblement, ce n’est pas aussi fameux qu’espérer d’après de récents rapports.

Arcane est un immense carton, mais n'aurait rien rapporté

Le très sérieux Bloomberg rapporte en effet que la série de Riot Games et Fortiche aurait approximativement coûté 250 millions de dollars. Ce n’est pas la première fois que ce chiffre est avancé, même si Riot et Fortiche ont toujours botté en touche. Même pour 18 épisodes, ça fait un sacré paquet d’argent et apparemment, Riot ne s'y serait pas retrouvé. Il est dit que Netflix aurait versé 3 millions de dollars pour chaque épisode, ce à quoi Tencent aurait ajouté 3 millions supplémentaires pour diffuser la série sur le marché chinois. Au total, les deux géants ne couvriraient qu’environ 108 millions de dollars. Moins de la moitié donc.

La stratégie de Riot aurait donc été de capitaliser sur les petites chose à côté. Les goodies et autres collectors ou encore le jeu League of Legends qui, s’il avait un peu raté le coche avec la saison 1, s’est très largement rattrapé avec la saison 2 avec de gros évènements et plein de cosmétiques. D’après Bloomberg, Tencent, qui détient Riot Games, aurait commencé à s'intéresser à la rentabilité du projet dès la fin de la première saison. On suppose donc que les comptes n’y sont pas du tout, et après le clap de fin de la saison 2, on y serait toujours pas. Visiblement le seuil de la rentabilité devrait être atteint, mais il ne faudra pas trop espérer davantage de bénéfices.

© Fortiche Production / Riot

Ça sent mauvais pour la suite ?

Est-ce que l’on doit avoir peur pour les suites d’Arcane ? Peut-être, peut-être pas. Difficile à dire encore à ce stade. D’un côté, Tencent et les caisses de Riot, plus globalement, vont avoir besoin de revoir la couleur de l’argent pour continuer d’alimenter l’univers étendu de League of Legends et la question de la rentabilité pourrait bien devenir un frein au processus créatif si les vivres sont réduits ou pire, coupés. On l’a vu, les têtes peuvent tomber chez Riot Games.

On ne parle pas des licenciements, nombreux ces derniers temps dans l’entreprise cela dit, mais bien des projets puisque la Riot Forge, censée être un incubateur à jeux divers et variés, a été fermée aussi vite qu’elle a été créée, et ce, bien avant toute cette histoire autour d’Arcane. En revanche, difficile d’imaginer l’annulation des suites d’Arcane pour la simple et bonne raison qu’il y a un potentiel démentiel et que la popularité est énorme. Ça reste un gros succès, c’est d’ailleurs ce qu’affirme Marc Merill (Tryndamere), co-fondateur de Riot Games.

Mais non, faut pas avoir peur Vi, ça va aller

La réponse de Riot Games est franche

Sur Reddit, Marc Merill a répondu à l’article de Bloomberg et plus globalement à tous ceux qui pensent qu’Arcane est un bête échec cuisant (oui, il y en a).

L'homme semble d'ailleurs quelque peu agacé des critiques, d’autant que ce n’est pas la première fois que League of Legends en est victime. « Les gens qui regardent tout d’un point de vue cynique, transactionnel et à court terme, ont vraiment du mal à comprendre Riot. Ça s’est déjà vérifié avec ceux qui prétendaient que des jeux gratuits de très haute qualité ne pouvaient pas fonctionner, que l’eSport ne marcherait jamais, etc. Et ils disent maintenant qu’Arcane n’était pas génial et n’en valait pas la peine » commence Merill avant d’expliquer que « ces gens pensent que nous faisons des choses comme Arcane pour vendre des cosmétiques, alors que nous vendons justement des cosmétiques pour faire des choses comme Arcane ».

Marc Merill, co fondateur de Riot Games

Pour Riot, Arcane est bel et bien un succès

Riot a déjà martelé à de nombreuses reprises, et prouvé par ces actes que c’est une entreprise qui ne se repose presque jamais sur ses lauriers. Elle tente, chute et se relève, apprend et réussi. Sur League of Legends, ça se traduit par des essais de modes de jeu temporaires, devenus des modes de jeu définitifs, des évènements ou des patchs réguliers qui se reposent sur le retour des joueurs et des données. Hors du MOBA, ce sont des jeux, des expériences uniques qui ont été tentées, certaines ont fonctionné, d’autres non. D’autres encore sont en route.

« Riot est une entreprise motivée par une mission : s'efforcer constamment d'améliorer les conditions de vie des joueurs. C'est la raison pour laquelle nous avons réussi à le faire encore et encore dans de nombreux jeux et maintenant dans de multiples entreprises / médias - jeux, sports, musique et animation. Est-ce que nous réussissons tout ? Non, pas du tout. Mais nous ne nous concentrons pas sur l'extraction de profits à court terme - nous nous attachons à offrir une valeur exceptionnelle à notre public sur le long terme, encore et encore et encore. » explique Merill. « Pour être clair, Arcane est un succès pour les joueurs et est donc un succès pour nous » conclut-il.





Les produits dérivés Arcane sont légion. Artbook, vinyles, figurines.. presque tout est en rupture.

League of Legends attire, mais peine à garder les nouveaux venus

Riot est clair, Arcane est un succès et il préfère balayer les histoires de chiffres sous le tapis. Pourtant, cette affaire soulève un autre problème, celui de League of Legends, et Arcane, comme ses suites, pourrait en payer le prix. En s'appuyant sur ce que rapporte Bloomberg, la stratégie de Riot consisterait à s'appuyer sur son MOBA pour permettre de rentabiliser ses autres projets, en tout cas c'était l'objectif avec Arcane. Chose qui est finalement validée par Marc Merill lui-même lorsqu'il affirme que Riot vend des cosmétiques « pour faire des choses comme Arcane » et non l'inverse. Pourtant, l'un de ne va pas sans l'autre finalement. Et si Riot a tout fait pour capitaliser sur cette saison 2, malheureusement son MOBA a visiblement freiné les ardeurs des nouveaux fans.

League of Legends a bien eu le droit à un vrai boom pendant et après la fin de la saison 2 d’Arcane, Riot n’a malheureusement pas réussi à conserver les nouveaux arrivants. Une grande majorité des nouveaux comptes ont d’ores et déjà arrêté d’être réguliers. La nouvelle tombe alors que les évènements autour de la saison 2 d’Arcane sont terminés sur League of Legends. Bloomberg affirme que Riot n’aurait visiblement pas réussi à capitaliser sur la série. La rétention des nouveaux joueurs est mauvaise tout comme les ventes de skins. La raison ? Elles sont certainement nombreuses, mais d'après les retours des joueurs, c'est le jeu en lui-même qui serait trop abrupt pour les néophytes.

Avec le nouveau skin de Jinx, Riot a pris de gros risques en proposant du gacha et ça a aussi fait rager les joueurs

Arcane sabotée par League of Legends ?

LoL est considéré comme l'un des jeux les plus toxiques tant les premières parties, surtout en mode classé peuvent être de véritable coupe-gorge. Coéquipiers (ou adversaires) impatients, souvent irritables... il n'est malheureusement pas rare de s'en prendre plein la tronche par d'autres joueurs. Ce n'est ni normal, ni agréable, mais malheureusement très fréquent sur les jeux compétitifs et ultra populaires, LoL compris. Il y a aussi le fait que le jeu n'est pas facile à prendre en main, bien qu'il soit beaucoup plus accessible qu'un DOTA 2 par exemple.

Avec plus de 150 héros à connaitre, qui ont tous au moins 4 compétences, des dizaines et dizaines d'objets aux effets différents, sans compter les règles du jeu, le déroulement d'une partie, etc. Même si Riot a fait énormément d'effort là-dessus, League of Legends demande toujours pas mal de temps d'adaptation et quelques parties difficiles à subir plus qu'à prendre du plaisir. En revanche, une fois ce cap franchi, League of Legends est un jeu passionnant pour les amateurs de compétition, et terriblement addictif.

Source : Reddit, Bloomberg