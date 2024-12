Après trois semaines, trois actes et neuf épisodes, la saison 2 d’Arcane s’est achevée. La série est certes terminée, mais Fortiche Studio et Riot Games travaillent déjà de concert pour continuer à adapter l’univers de League of Legends sur petit écran. Ce sont pas moins de trois nouvelles séries qui sont déjà planifiées sur Netflix. D’ici là, Arcane et certaines de ses scènes marquantes continueront de marquer les esprits. La ferveur autour de l’adaptation est toujours aussi palpable, et il y a fort à parier que Jinx, Vi, Ekko et les autres héros se retrouvent au pied de nombreux sapins cette année.

L'artbook d'Arcane encore dispo, mais plus pour longtemps

S’il y a bien un cadeau à offrir à celles et ceux qui ne jurent que par Arcane, c’est bien l’artbook officiel. Un véritable immanquable pour les fans qui regroupe des ébauches des personnages, environnements et événements, le tout agrémenté de quelques secrets et commentaires de Jinx en personne. Quand on voit la claque artistique qu’a été la série, difficile de ne pas mettre cet ouvrage dans sa collection. Premiers styles artistiques, conception et évolution des héros, illustrations exclusives, l’artbook d’Arcane nous plonge dans les coulisses de la série d’animation la plus chère de l’histoire et sans doute l’une des meilleures. Il est par ailleurs agrémenté d’entretiens avec plus de 20 animateurs, scénaristes, réalisateurs, artistes, concepteurs de jeux, musiciens et autres créateurs clés, pour offrir une meilleure perspective sur la création de ce chef-d'œuvre.

Attention toutefois, les fans se l’arrachent déjà. Les stocks se réduisent à peau de chagrin, avec des exemplaires qui reviennent parfois dans les boutiques de façon éparse. Si vous comptez offrir ou vous acheter l’arbook d’Arcane, mieux vaut ne pas tarder. Il n’y en aura clairement pas pour tout le monde d’ici Noël. Voici toutes les offres disponibles actuellement, toutes au prix de 39,99€.