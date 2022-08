PUBG Mobile annonce donc en grande pompe via ses réseaux sociaux et via communiqué de presse l'arrivée d'une collaboration entre l'un des plus célèbres Battle Royale et Dragon Ball Super.

Encore une rencontre entre Battle Royale et Dragon Ball

Après la collaboration avec Fortnite lancée plus tôt dans le mois c'est tout de même le deuxième Battle Royale à profiter de l'œuvre de Toriyama. Les informations sont pour le moment assez chiches mais on peut tout de même admirer l'affiche du film Dragon Ball Super Super Hero. Ce qui laisse à penser de pouvoir retrouver des personnages ou des éléments du scénario à l'intérieur du jeu. Mais sous quelle forme ?

PUBG Mobile, grand allié des Animes

Ce n'est pas la première fois que le titre PUBG Mobile s'empare d'un titre animé de grande renommée puisque nous avons déjà eu le droit à Neon Genesis Evangelion, Jujutsu Kaisen et Arcane. Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, il s'agissait de donner la possibilité aux joueurs de jouer avec les skins des personnages.

Il devrait donc en être de même ici avec pourquoi pas la possibilité de jouer Piccolo, Son Goku ou encore Bulma. Cela devrait en tout cas flatter les fans de DBS qui ont depuis quelques mois de bonnes opportunités d'être heureux.

Bref, réponse en 2023 (ou un peu avant si les développeurs ne sont pas trop avares en informations).