Apple TV+ frappe fort avec The Gorge, un nouveau thriller captivant qui sortira le 14 février 2025. Ce film, porté par un casting impressionnant, promet une histoire pleine de tension et d'émotions. Miles Teller, Anya Taylor-Joy et Sigourney Weaver se partagent l’affiche dans ce projet intrigant qui allie suspense, action et psychologie. Le trailer donne envie, clairement.

Un scénario aussi mystérieux que fascinant pour ce nouveau projet Apple TV+

L’histoire nous transporte dans un endroit isolé et classifié : une gorge immense, gardée en permanence. Deux agents, joués par Miles Teller et Anya Taylor-Joy, sont affectés à des tours de garde situées de chaque côté de cet abîme. Leur mission est simple, mais cruciale : protéger le monde d’une menace inconnue qui se cache dans les profondeurs.

Malgré la distance qui les sépare, les deux personnages tissent une relation forte. Mais tout bascule lorsque la véritable nature du danger leur est révélée. Ils doivent alors unir leurs forces pour contenir la menace et préserver le secret de cet endroit hors du commun. Entre pression mentale et épreuves physiques, le duo est mis à rude épreuve. Le film s’annonce intense et immersif. Notons que dans la bande annonce ci-dessous, il est question d'une porte "Vers les Enfers".

Une équipe talentueuse derrière la caméra

The Gorge bénéficie d’une équipe créative de premier ordre sur Apple TV+. Scott Derrickson, réalisateur de Doctor Strange et Sinister, est aux commandes. Le scénario, écrit par Zach Dean (The Tomorrow War), promet une intrigue bien ficelée, remplie de suspense et de surprises.

La production est assurée par Skydance Media, avec des figures clés comme David Ellison et Dana Goldberg (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick). Scott Derrickson et son collaborateur de longue date, C. Robert Cargill (Doctor Strange, Sinister), participent également à la production via leur société Crooked Highway. De son côté, Miles Teller s’implique en tant que producteur exécutif, confirmant son engagement envers ce projet ambitieux. Prévu pour le 14 février 2025, The Gorge s’annonce comme un incontournable pour les amateurs de thrillers.

