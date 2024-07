Apple TV diffusera bientôt la suite d'une de ses meilleures séries de science fiction, et on sait enfin quand elle arrive sur la plateforme !

Apple continue son petit bonhomme de chemin avec Apple TV+ même si les choses ne sont pas au beau fixe dernièrement. Loin de pouvoir tenir tête aux colosses comme Netflix ou encore Prime Video, la plateforme peut tout de même être fière de ses films et séries qui jouissent d’une vraie aura positive auprès du public. D’ailleurs, l’une de ses séries, considérée comme l’une des meilleures de la plateforme, reviendra prochainement et on a enfin une date à se mettre sous la dent !

L'une des meilleures séries de science fiction d'Apple TV bientôt de retour !

Après Severance et sa saison 2 qui font de la série l’une des plus chères de tous les temps, c’est Silo qui annonce son retour en grande pompe sur Apple TV+ ! Portée par la charismatique Rebecca Ferguson, notamment vue dans les récents films Mission Impossible aux côtés de Tom Cruise ou encore Common, le célèbre chanteur et acteur aperçu par exemple dans John Wick 2.

Après une première saison réussie, Silo reviendra pour une saison 2 dès le 15 novembre 2024 sur Apple TV+. Une sortie très attendue d’autant que la première saison nous laissait un peu sur notre faim.

Pour rappel, Silo est une série de science-fiction dystopique dans laquelle la surface de la Terre est empoisonnée obligeant les survivants à vivre dans un gigantesque Silo de plus d’une centaine d’étages. Malheureusement, même dans l’enceinte de ce qui semble être le dernier berceau de l'humanité, les choses ne vont pas si bien que ça. Règles strictes, gouvernance expéditive… une simple étincelle pourrait bien tout faire tomber.

Un pitch post-apocalyptique dans la veine d’un certain Snowpiercer en quelque sorte. Vous pouvez en tout cas retrouver dès maintenant la saison 1 en intégralité sur Apple TV+.